PERCHEZIŢII LA CONSTANŢA / FURAU DIN LOCUINŢE CA SĂ-ŞI CUMPERE MAŞINI. MAI MULŢI BĂRBAŢI, SĂLTAŢI DE MASCAŢI

PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA / FURAU DIN LOCUINȚE CA SĂ-ȘI CUMPERE MAȘINI. MAI MULȚI BĂRBAȚI, SĂLTAȚI DE MASCAȚI

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În cauză, se efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, instigare la uz de fals și complicitate la spălare de bani."Din cercetări a reieșit că, în luna ianuarie 2015, 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 49 de ani, din municipiile Sebeș, Sibiu și Constanța, ar fi pătruns într-o locuință din municipiul Sebeș, de unde au sustras bunuri și sume de bani.Se pare că, celelalte două persoane, de 51 și 73 de ani, ambele din Sebeș, i-ar fi sprijinit pe cei 3, prima oferind informații despre locație și programul proprietarilor, iar cea de-a doua ar fi sprijinit la spălarea banilor sustrași.În perioada 2014 – 2016, cei 3 ar mai fi comis alte furturi din locuințe situate pe raza județului Alba.Ulterior, sumele de bani ar fi fost folosite de către persoanele bănuite de comiterea furturilor, pentru achiziționarea unor imobile și autovehicule, fie în nume propriu, fie prin persoane interpuse, iar pentru înmatricularea autovehiculelor, ar fi fost folosite documente false. Prejudiciul total a fost estimat la 600.000 de lei. Polițiștii vor pune în executare 5 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor bănuite în cauză.Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.", potrivit Poliției Române.