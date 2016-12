Percheziţii la CJC. Nicuşor Constantinescu, reţinut 24 de ore!

4

afaceri

Ai tot ce iti doresti in viata ta? Ai un plan specific cu ajutorul caruia sa obtii ce iti doresti in viata ta? Intra in afacerea VoipPrepay care te ajuta sa-ti deschizi propiul magazine on line pentru comercializarea de cartele ,plus asigurari,publicitate,telefoane si in curand si altele. . Castiga BANI din: incarcare cartele Orange, Vodafone, Cosmote; Discount 2% .. 4% la combustibil direct pe cardul A-CAR in statiile OMV / PETROM din RO si UE, cu asistenta rutiera gratuita; Discount la Asigurari, in curand si la Partenerii Comerciali, Producatori, in Turism …etc,din Cerinte:un PC si cunostinte minime de folosire. Detalii pt cei interesati va ofer prin email. Pentru cei interesati de detalii trimiteti mesajul “da vreau” la adresa de email vasyduma@gmail.com si promit sa va raspund cu informatii reale in cel mai scurt timp. NU MAI ASTEPTA!!!