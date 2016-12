PERCHEZIŢII ÎN SPITAL / UN CUNOSCUT MEDIC ESTE AUDIAT PENTRU EXPERIMENTE PE COPII

PERCHEZIȚII ÎN SPITAL / UN CUNOSCUT MEDIC ESTE AUDIAT PENTRU EXPERIMENTE PE COPII

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE / Purtătorul de cuvânt al Spitalului "Marie Curie", Denis Stănescu, a anunțat, sâmbătă, că Direcția Generală Anticorupție a descins în cursul dimineții în incinta spitalului și a pus sechestru pe cabinetul profesorului Gheorghe Burnei."În cursul dimineții, imediat după ora șase, la Spitalul 'Marie Curie' a avut loc o descindere a inspectorilor de la Direcția Generală Anticorupție. Ni s-a înmânat mandatul de percheziție, aprobarea doamnei judecător, și s-a pus sechestru pe cabinetul domnului profesor Gheorghe Burnei", a declarat Stănescu.Ea a precizat că descinderea a avut loc doar la etajul doi al spitalului, unde funcționează clinica de ortopedie."Domnul profesor trebuia să fie azi de gardă. Un coleg a venit și a preluat garda ca activitatea să se desfășoare normal", a adăugat purtătorul de cuvânt.Potrivit acesteia, descinderea nu a afectat activitatea spitalului.Întrebată dacă în spital a fost înregistrată vreo reclamație din partea pacienților la adresa medicului Gheorghe Burnei, Denis Stănescu a răspuns că nu, scrie Agerpres.xxxMai multe percheziții au loc, sâmbătă dimineață, la Spitalul de Copii Marie Curie din Capitală, medicul ortoped de acolo, Gheorghe Burnei, fiind acuzat de malpraxis de către familia unei fete care acum nu se mai poate deplasa după o operație care nu ar fi fost omologată, efectuată de medic în urmă cu mai mulți ani, scrie romaniatv.netSe fac cinci percheziții în București, la domiciliul medicului, la spitalul Marie Curie, dar și la un spital privat unde Gheorghe Burnei profesează. Sunt suspiciuni și de luare de mită, de aceea participă și anchetatori anticorupție.Medicul ortoped Gheorghe Burnei, acuzat că ar fi făcut un experiment chirurgical pe un copil, a fost ridicat de polițiști sâmbătă dimineață, conform stirileprotv.ro, după ce familia unei fete de 19 ani s-ar fi plâns că medicul a realizat o operație neomologată în urmă cu mai mulți ani, din cauza căreia tânăra nu se mai poate deplasa.Procurorii Parchetul Tribunalului București s-au autosesizat după apariția unor informații în presă. Potrivit acestora, medicul Gheorghe Burnei este acuzat că ar fi experimentat cu un implant neomologat pe fiica lor pe când aceasta era mică, iar acum tânăra de 19 ani nu mai poate merge.Burnei este audiat în calitate de suspect, însă polițiștii se pare că îl aveau de ceva timp în vizor pentru luare de mită. Percheziții au loc și în alte patru locuri din București, printre care și în locuința medicului.Totul a început în urmă cu 18 ani, când Emilia Iliescu a aflat că fetița ei, Amira, atunci în vârstă de un an, nu are osul piciorului bine fixat în șold, adică are luxație congenitală.Operația era una simplă, potrivit publicației, osul trebuia potrivit la loc, iar piciorul pus în ghips. Ca să fie totuși sigură că totul va decurge bine, Emilia a căutat cel mai bun medic pentru a-i opera copilul. Așa a ajuns la Gheorghe Burnei, prezentat de multe ori ca fiind un doctor care face minuni, inventator și pionier în medicină, prodecan la universitate, șef în comisii de malpraxis, erou al televiziunilor și al ziarelor. Însă, potrivit investigației făcute de Casa Jurnalistului, medicul nu a urmat calea obișnuită în astfel de cazuri, ci a încercat o inovație: i-a crăpat fetiței bazinul în două și i-a pus un implant din ceramică.Medicii consultați de jurnaliști au spus că acest implant „nu există în cărțile de ortopedie" și că "a fost un experiment". Mai mult, Agenția Națională a Medicamentului a confirmat că acest implant nu e omologat, potrivit publicației menționate, scrie romaniatv.net