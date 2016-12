Percheziţii domiciliare. Un bărbat a fost reţinut de poliţiştii Serviciului Investigarea Fraudelor

Percheziții domiciliare. Un bărbat a fost reținut de polițiștii Serviciului Investigarea Fraudelor

Polițiștii Serviciului Investigarea Fraudelor au documentat activitatea infracțională a lui Andrei-Alexandru C., de 23 de ani, a lui Florin R., de 36 de ani, a lui Eugen T., de 41 de ani și a lui Doșan C., de 44 de ani, care în perioada martie - aprilie 2014, prin atribuirea de calități mincinoase de reprezentanți ai unei societăți comerciale din București au achiziționat mai multe obiecte de mobilier, pe care în momentul preluării le-au achitat prin emiterea unui bilet la ordin falsificat și, ulterior, le-au valorificat în interes personal.În urma a cinci percheziții domiciliare efectuate ieri pe raza județului Constanta, de polițiștii Serviciului Investigarea Fraudelor, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, s-au recuperat bunuri, obiecte ale infracțiunilor menționate, în valoare de 14.957 lei, ce au fost predate părților vătămate.În cauză, față de Andrei-Alexandru C. s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore, urmând ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propunere de luarea a măsurii de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.