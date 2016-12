Percheziţii cu mascaţi în Constanţa. Firmele erau înşelate printr-o nouă metodă - "cumpărături de week-end"

Percheziții cu mascați în Constanța. Firmele erau înșelate printr-o nouă metodă - "cumpărături de week-end"

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au lucrat la foc continuu într-un dosar și au reușit destructurarea unei grupări specializată pe înșelăciuni. Anchetatorii au descins în zece locații din Constanța și București și au reținut mai multe persoane. Mai exact, suspecții comandau diverse bunuri și plăteau cu ordine de plată false. Astfel, aceștia au creat un prejudiciu de peste 70.000 de lei.Adrian Roșianu, cel care comanda produsele, a fost prezentat, vineri, magistraților Judecătoriei Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În urma ședinței de judecată magistrații au decis să îl trimită în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile.Complicii săi, Iancu Gheorghe Dumitru și Gheorghe Tache au fost ridicați de mascați săptămâna trecută, iar Bogdan Ștefan Ardeleanu la începutul lunii octombrie, ei fiind acuzați de complicitate la înșelăciune și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată.Cumpărături la final de săptămânăPotrivit anchetatorilor, Roșianu își declina identitatea și făcea comenzi în numele unei societăți comerciale cu ordine de plată false. Acesta a dat dovadă de o ingeniozitate ieșită din comun. Individul făcea tranzacțiile la finalul săptămânii, respectiv vinerea, iar sâmbăta „săgețile” sale încărcau marfa. La începutul săptămânii, când furnizorii voiau să își încaseze banii realizau că nu au cum. Prin această metodă, Roșianu a achiziționat un generator electric din Aiud, în valoare de 22.000 de lei, un despicător de cablu, de 22.000 de lei și 477 mp de parchet, valoarea acestuia fiind de 32.000 de lei.„Inculpații Ardeleanu Bogdan Ștefan, Dumitru Iancu Gheorghe și Tache Gheorghe, au acordat sprijin inculpatului Roșianu Adrian, întrucât fie au ridicat parchetul de la transportatorul ce a transportat marfa de la vânzător în municipiul Constanța, la presupusul cumpărător, cum este cazul lui Ardeleanu Bogdan Ștefan, fie au asigurat depozitarea și au încercat valorificarea bunurilor (ge-nerator electric și despicător de cablu) către diverși clienți, cum este cazul celorlalți doi inculpați, Dumitru Iancu Gheorghe și Tache Gheorghe”, a declarat procurorul Mihai Stanciu, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.Descinderi cu mascațiiÎn urma unor informații primite, procurorii au intrat pe fir și în noaptea de 3 spre 4 octombrie l-au prins în flagrant pe Ardeleanu în timp ce ridica marfa. Acesta a fost luat pe sus de anchetatori și reținut. Individul nu se află la primele probleme cu legea, pe numele său fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, motiv pentru care a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Constanța.Acțiunea oamenilor legii a continuat, iar pe cinci noiembrie au fost efectuate nouă percheziții pe raza județului Constanța. Iancu Gheorghe Dumitru și Gheorghe Tache au fost ridicați de mascați și escortați la sediul poliției pentru a da declarații.La finalul audierilor, procurorul de caz a decis ca Dumitru să fie cercetat sub control judiciar. Acesta era judecat și pentru alte infracțiuni după ce a luat credite cu acte false, iar măsura preventivă i-a fost schimbată în arest la domiciliu.În ceea ce îl privește pe Gheorghe Tache, acesta a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și ulterior cercetat sub control judiciar.Prejudiciu recuperat în totalitateÎn cursul zilei de joi, anchetatorii au descins la domiciliul lui Roșianu, din Capitală, și l-au escortat pe suspect la Constanța. El este un vechi client al oamenilor legii, fiind judecat la Bacău pentru fapte similare.Oamenii legii au ridicat laptopuri, imprimante, ștampile și altă aparatură de falsificat. Prejudiciul cauzat de indivizi este de 76.000 de lei, iar oamenii legii l-au recuperat în totalitate. „În cauză cercetările continuă pentru tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor”, a adăugat procurorul Stanciu.