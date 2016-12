Pentru ce au fost trimişi în judecată ofiţerii de la Crimă Organizată Constanţa

Cine mai înțelege?!

Pentru ce au fost trimiși în judecată ofițerii de la Crimă Organizată Constanța

Cei trei ofițeri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate au fost trimiși în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Deși inițial cei trei au fost arestați pentru că ar fi molestat un procuror al DNA București, iată că lucrurile iau o întorsură neașteptată, cei trei fiind trimiși în judecată pentru…folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Bogdan Mircea Teodorescu, Dragoș Emil Petcu și Vlad Ștefan Za-haria, toți din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Constanța - Serviciul Antidrog.„În sarcina acestora s-a reținut infracțiunea de folosire de infor-mații ce nu sunt destinate publicității, în formă continuată”, susțin reprezentanții DNA.Ce spune DNAÎn rechizitoriul întocmit, procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că cei trei ar fi comunicat unui denunțător, reprezentant al unui magazin în care se vindeau etnobotanice, informații pe care nu aveau voie să le furnizeze. De fapt, cei trei l-ar fi anunțat pe proprietar cu privire la data și ora la care vor avea loc controale.„La datele de 29 decembrie 2010 și 28 ianuarie 2011, inculpații au comunicat unui denunțător, reprezentant al unui magazin de comercializare a produselor etnobotanice, informații ce nu erau destinate publicității, referitoare la organizarea unor acțiuni mixte de control inopinat pentru combaterea activităților ilegale de comercializare a plantelor și substanțelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope. Infor-mațiile erau comunicate denunțătorului în mod nemijlocit, indicându-i-se în mod exact data și intervalul orar de desfășurare a controalelor. Aceste acțiuni erau derulate de reprezentanții mai multor instituții publice din județul Constanța și, având în vedere că și lucrătorii din cadrul BCCO Constanța participau la efectuarea respectivelor controale, inculpații au luat la cunoștință în mod direct despre organizarea acestora, în virtutea atribuțiilor de serviciu. Scopul evident al comunicării de către inculpați a informațiilor menționate a fost acela de a asigura firmei reprezentate de denunțător posibilitatea de a continua comercializarea de plante și substanțe etnobotanice, fără a fi depistată de către organele de control și fără a fi sancționată contravențional în mod corespunzător”, precizează DNA.Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Constanța.La început au fost acuzați de tortură și lipsire de libertateProcurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au organizat un flagrant la Constanța, pentru a vedea dacă cei trei polițiști primesc mită. Flagrantul a avut loc pe 1 mai, în stațiunea Mamaia. Cei trei polițiști se aflau sub acoperire pe plajă. La un moment dat, aceștia au fost abordați de un traficant de droguri, care le-a propus să cumpere substanțe interzise, arătându-le chiar un pliculeț cu „marfă”. Traficantul de droguri era însă un procuror al DNA București. În momentul în care au observat pliculețul cu droguri pe care l-a arătat „traficantul”, cei trei polițiști nu au stat pe gânduri și și-au declinat identitatea, întrebându-l totodată dacă mai are droguri pe undeva ascunse. Procurorul le-a recunoscut celor trei că parcă mai are ascunse câteva pliculețe în camera sa de hotel. Acesta i-a condus pe polițiști în locuință, unde ar fi avut drogurile, după care s-a răzgândit într-o clipă, mărturisind că de fapt voia să tragă de timp și că nu mai are nici măcar un pliculeț. Auzind aceste vorbe, polițiștii s-au enervat enorm.Pentru a fi cruțat, „traficantul de droguri” chiar i-a rugat pe polițiști să ia bani, doar să fie lăsat în pace, promițând că nu mai face. Rugân-du-i insistent să primească o sumă de bani, cei trei și-au dat seama că totul este un test și că traficantul de droguri este de fapt un polițist sub acoperire. Din acel moment, ofițerii de la Crimă Organizată au văzut negru în fața ochilor și l-ar fi luat la bătaie pe procuror, nu înainte de a-l dezbrăca pentru a-l percheziționa. După ce l-au umilit în fel și chip, procurorul și-a scos certificat medico-legal pentru traumatisme care necesită opt zile de îngrijiri medicale.Cei trei au fost arestați preventiv pentru 29 de zile, fiind acuzați de tortură, lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu și fals intelectual.