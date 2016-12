Pensionarii militari tremură pentru pensiile lor. Cine-i lămureşte?

Pensionarii militari tremură pentru pensiile lor. Cine-i lămurește?

După ce a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, legea privind pensiile militare de stat a suferit câteva modificări. O ordonanță de urgență a schimbat baza de calcul a pensiei și a scos mai multe diurne pe care militarii le primeau.La sfârșitul anului trecut, pensionarii militari au ieșit în stradă și și-au exprimat nemulțumirile cu privire la aceste modificări și au amenințat că, în ianuarie, mitingurile vor continua.„Când a fost greu, am fost prezenți. Când se împarte dreptatea, suntem dați la o parte. Nu este normal. În 2010, s-a mai încercat o tăiere masivă și atunci am protestat împotriva Guvernului Boc și am reușit o rezolvare. Guvernul Ponta a promis înlăturarea nedreptăților și a elaborat noua lege. Iată că încă nu se poate să stăm liniștiți. Pentru noi, contează orice sumă. Ajungem la o vârstă și jumătate din bani se duc pe medicamente. Dintr-o tăietură de condei, se stabilește soarta militarilor”, a declarat Remus Macovei, președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” Constanța.Militarii rezerviști spun că nimeni nu le-a explicat cum vor fi calculate pensiile.Pentru ca toți pensionarii MAI să fie lămuriți, ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, a dispus o serie de măsuri pentru informarea acestora la noile prevederi legislative. Mai exact, acesta a înființat o linie telefonică specială.De luni până vineri, pensionarii MAI pot suna la numărul de telefon 021.2648505, în intervalul orar 08.00 - 16.00. Pensionarii vor fi îndrumați și consiliați de către specialiști ai Casei de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne.De asemenea, pe talonul de pensie din ianuarie va fi introdusă o mențiune prin care pensionarii vor fi înștiințați că, până la data de 30.06.2016, își pot exprima opțiunea cu privire la perioada de timp avută în vedere pentru realizarea recalculării pensiei, conform art. 109 sau 110 din Legea nr. 223/2015.v v vUn alt mod în care pot fi informați este prin email sau prin poștă. Doritorii pot trimite solicitări la adresa de e-mail casapensii@ mai.gov.ro sau la adresa de corespondență a Casei de Pensii a MAI - București, strada George Georgescu nr. 3, sector 4, Cod Poștal 040131.