Pensionarii Constanţei, la limita răbdării. Cine îi supără pe bătrâni

Pensionarii Constanței, la limita răbdării. Cine îi supără pe bătrâni

Avocatul Poporului a atenționat Casa de Pensii Constanța să respecte termenul legal de soluționare a petițiilor, după ce mai mulți pensionari au depus plângeri împotriva acestei instituții.Mai mulți pensionari din Constanța au sesizat Biroul Teritorial Constanța al Avocatului Poporului, începând din decembrie 2014, cu privire la faptul că angajații Casei de Pensii nu le-au respectat dreptul de petiționare și dreptul persoanei vătă-mate de o autoritate publică.Astfel, potrivit informațiilor făcute publice de reprezentanții Avocatului Poporului, pensionarii reclamanți au solicitat Casei de Pensii recalcularea pensiei, repatrierea pensiei pe teritoriul României sau luarea în calculul pensiei a unui stagiu de cotizare.După analizarea reclamațiilor depuse și studierea dosarelor aflate în evidența Casei de Pensii, experții Avocatului Poporului au constatat că, în toate cazurile sesizate, petenților nu le-au fost comu- nicate răspunsurile în termenul legal. „Răspunsurile nu au fost comunicate petenților în termenul legal și, astfel, dreptul de petiționare nu le-a fost respectat”, spun reprezentanții Avocatului Poporului.Acte depuse în dosarele de pensionare „rătăcite“ Unui pensionar care a muncit peste hotare și a cerut repatrierea pensiei i-a fost sistată acordarea drepturilor bănești pentru că nu ar fi depus la Casa de Pensii o copie după cartea de identitate.Iată ce au consemnat experții respectivei instituții cu privire la acest caz: „Petentul a solicitat repatrierea pensiei, întrucât are domiciliul pe teritoriul României, astfel încât drepturile de pensie să nu mai fie achitate în cont curent, prin mandatar, ci la domiciliul ales al acestuia. Repre-zentanții Casei de Pensii au susținut că petentul nu atașase documente din care să rezulte repatrierea și stabilirea domiciliului pe teritoriului României. Având în vedere acest considerent, Casa Județeană de Pensii Constanța susține că a suspendat plata pensiei și preci-zează că petentului i s-a adus la cunoștință faptul că pentru reluarea plății pensiei este necesară prezen-tarea unei copii după actul de iden-titate, însă petentul nu a completat dosarul cu actul solicitat.La momentul desfășurării anche-tei, am constatat că la dosarul de pensie nu se regăsește copia după cartea de identitate a petentului, deși la petiția adresată instituției Avocatului Poporului există atașată dovada comunicării de către petent a acestui document către Casa de Pensii, însă fără motiv actul de identitate nu a ajuns la dosarul de pensie. Ca urmare, am constatat deficiențe în gestionarea corespondenței și atașarea documentelor depuse de petent în completarea dosarului de pensie, de către angajații Casei Județene de Pensii Constanța. Petentului nu i-a fost respectat dreptul de petiționare, coroborat cu dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, se arată în documentul semnat de Victor Ciorbea, președintele Avocatului Poporului. În urma intervenției Avocatului Poporului, ca mediator, constănțeanul și-a primit pensia.Recomandare pentru șefii Casei de PensiiPentru ca astfel de situații să nu mai aibă loc, reprezentanții Avocatului Poporului au „recomandat” conducerea Casei de Pensii Constanța „să dispună măsurile legale în vederea eliminării oricăror tergiversări în soluționarea petițiilor, având ca obiect recalcularea pensiilor, repatrierea pensiei și soluționarea contestațiilor împotriva deciziilor de pensie”.