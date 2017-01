Pensionar de 64 de ani, cercetat penal dupã ce a fost cãlcat de un motoscuter în parc

Când Justiția te calcă în picioare, când dreptatea îți este luată și aruncată la gunoi, când legile și instituțiile țării nu te apără ci, din contră, te umilesc, atunci înseamnă că trăiești în România. Înseamnă că ești un român de rând, fără mari posibilități materiale dar care își plătește taxele și impozitele cu conștiinciozitate, pentru care legea și siguranța nu își vor găsi niciodată timp. Pentru că instituțiile statului nu lucrează pentru cetățean, ci pentru cel care are bani și influență, pentru cel care își permite să-și cumpere „dreptatea”. Cazul pe care îl voi prezenta mai jos pare desprins dintr-o lume guvernată de nesimțire, de nedreptate. Un pensionar de 64 de ani, lovit și rănit în parcul de la Gară de un motoscuter, este târât pe la poliție și Parchet în calitate de inculpat pentru că i-ar fi zgâriat șmecherului motorul. A necesitat peste 70 de zile de îngrijiri medicale, are certificat medico-legal, însă autoritățile îl anchetează tot pe el, ca pe un criminal, pentru că la vârsta lui a avut tupeul să se nimerească sub roțile scuterului, pe o alee din parc, în Duminica de Florii. Călcat și bătut în mijlocul parcului Vasile Ciocan are 64 de ani și este pensionat pe caz de boală după ce în urmă cu câțiva ani a suferit un atac cerebral. Își poartă suferința și deznădejdea într-un baston de plastic, fără de care nu poate face nici doi pași. Omul este disperat. Nu știe ce să mai facă pentru a scăpa din ghearele justiției, care îl sugrumă nevinovat doar pentru că s-a găsit să stea în calea unui motoscuter, pe o alee din parc. În ultimul an și jumătate, a primit citații peste citații, a făcut nenumărate drumuri la Poliție și Parchet pentru a fi audiat în calitate de inculpat, deși el a fost victima și a depus și plângeri în acest sens. Cu vocea aproape înecată, Vasile Ciocan își derulează, cu greu, din cauza bolii, amintirile din urmă cu un an și jumătate, din Duminica de Florii a anului 2008. „Pe 20 aprilie, chiar în ziua de Florii, am mers la Biserica din parcul de la Gară. Am stat la slujbă, după care am plecat într-o plimbare pe aleile din parc. Am văzut atunci un tânăr care se plimba cu motoscuterul printre oameni, dar nu i-am dat importanță. Numai că, la un moment dat, băiatul a virat brusc și m-a lovit în plin. Din cauza șocului, cred că mi-am pierdut cunoștința. Știu că m-am trezit pe jos, plin de sânge, iar în fața mea era tânărul acela. Motoscuterul era la pământ, câțiva metri mai încolo. Am încercat să mă ridic, însă atunci băiatul m-a lovit cu pumnul în față și am căzut la loc. De jos, m-a lovit cu piciorul de mai multe ori. Din nou mi-am pierdut cunoștința și, când mi-am revenit, în jurul meu nu mai erau decât câțiva bătrâni din parc care încercau să mă ajute să mă ridic. După ce mi-am revenit puțin, am plecat prin parc să-l găsesc pe gardian, pentru a-i spune ce s-a întâmplat. Am dat peste el în clubul de pensionari, juca table. A venit cu mine și am reușit să îl găsim pe tânărul cu motoscuter în parc, alături de un grup de prieteni. Stăteau toți pe bancă. Atunci, gar-dianul a chemat poliția. Am fost duși la Secția 3, însă polițiștii nici nu m-au băgat în seamă. Vorbeau doar cu tânărul acela. Fiind rănit, mi s-a făcut rău și au chemat salvarea, care m-a dus la spital. În urma radiografiilor, mi-au găsit o fractură la piciorul drept și mi-au pus ghips. Bineînțeles, aveam și numeroase contuzii și plăgi. După câteva zile, am mers la Institutul de Medicină Legală, care mi-a dat 35 de zile de îngrijiri medicale, iar apoi am depus plângere la poliție pentru vătămare corporală”, povestește bătrânul. Declarație în calitate de învinuit Numai că de aici încolo aveau să înceapă adevăratele chinuri ale pensionarului, care, după nicio lună de la accident, s-a trezit cu anchetatorii la ușă. Veniseră să îl audieze, dar în calitate de inculpat. „Într-o zi, cam după o lună, a venit un polițist acasă. Mi-a spus că trebuie să îmi ia o declarație. Am rămas mut când am văzut că nu venise pentru plângerea mea, așa cum am crezut inițial, ci vroia să îmi ia o declarație în calitate de învinuit. Tânărul respectiv, Marius Tămâianu, a depus o plângere la poliție prin care îmi cerea daune de 1.800.000 lei vechi pentru că i-am zgâriat motoscuterul. Am povestit în declarație ce s-a întâmplat, însă despre plângerea mea nu mi-a mai zis nimeni nimic niciodată. Ce s-a în-tâmplat cu ea?”, spune Vasile Ciocan. Daune de 15 milioane de lei După ce și-a scos ghipsul, bătrânul a început să facă scurte plimbări prin parc pentru a-și da drumul la picior. Numai că atunci avea să constate că accidentul fusese mult mai grav decât se crezuse inițial. Omul nu mai avea echilibru în deplasare. A ajuns din nou la spital, la neurochirurgie, medicii constatând, în urma unui RMN, o contuzie medulo-cervicală. A fost trimis cu o ambulanță la Sanatoriul din Mangalia, la recuperări neuro-motorii. La doar câteva zile de la externare, Vasile Ciocan a fost chemat la Poliție, la Secția 3. „Dosarul se afla la doamna subcomisar Beatrice Popescu. A început să mă interogheze de parcă aș fi fost criminal, că îmi face dosar penal, deși eu am fost cel lovit. Aveam să aflu atunci că tânărul își schimbase declarația, cerând acum daune de 15 milioane de lei vechi. Am văzut atunci în dosar și o declarație a gardianului pe care l-am luat atunci din clubul de pensionari, prin care spunea că el a intervenit pentru a-l salva pe tânăr din mâinile mele, că eu îl băteam. Vă dați seama cât de absurd. M-am dus apoi la IML unde am fost din nou supus unui control și mi-au mai acordat încă 40 de zile de îngriji medicale”, ne-a declarat Vasile Ciocan. Audiat de procurori Între timp, dosarul penal 4260/P/2008, în care pensionarul era cercetat pentru distrugere, a plecat de la Poliție la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Așa cum îi stă bine unei justiții prompte și drepte, bătrânul a fost citat imediat să se prezinte la audieri. Numai că, în acel moment, Vasile Ciocan se afla internat din nou în spital la Mangalia, deoarece problemele neuro-motorii persistau. „Am primit citația în spital, așa că am trimis-o pe soția mea la Parchet, să ia legătura cu doamna procuror Mergeani. Au îmbolnăvit-o de inimă pe nevastă-mea. I-au spus că o să mă trimită în instanță, că o să fac pușcărie. După câteva luni, în martie anul acesta, am primit o nouă citație, de data aceasta de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. M-am dus la procurorul Sadîc Zafer, care m-a luat tare. M-a întrebat de ce nu am niciun handicap fizic dacă am suferit un atac cerebral, că de obicei rămân o paralizie, o gură strâmbă, ceva defecte. Așa că domnul procuror a trimis dosarul din nou la poliție să mă verifice cum am fost eu pensionat pe caz de boală și dacă am fost internat în spital în ultimul an, așa cum am motivat când nu m-am putut prezenta la audieri. Bineînțeles, m-a amenințat că o să fac pușcărie pentru că am luat pensia de handicap ilegal. Dosarul a ajuns la agentul Alexe Filip, care face cercetări, însă, din 29 mai 2009, nu mai pot să dau de dânsul. Lunar merg la Poliție și nu este de găsit. Ba e în concediu, ba e plecat, ba nu e la birou. Eu ce fac acum? Aștept să mă bage ăștia nevinovat în închisoare fără ca măcar să mă pot apăra?”, a mai declarat pensionarul. Vasile Ciocan ne-a mai precizat, total dezamăgit, că se simte umilit de instituțiile române. „Mă simt umilit în propria țară, de instituțiile care sunt plătite din banii mei. Eu lovit în parc, eu rănit, eu bătut și tot eu cercetat penal. Cu plângerea mea ce s-a mai întâmplat? Nu am mai auzit nimic de ea”, a încheiat bătrânul. Trimis în judecată pentru distrugere Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, dosarul nu se mai află la Secția 3, ci a fost deja trimis în instanță de către procurori. Potrivit subinspectorului Radu Croitoru, Marius Tămâianu a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală, în timp ce pensionarul Vasile Ciocan va răspunde în fața judecătorilor pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Mai exact, există la dosar mai multe declarații și mărturii potrivit cărora, după producerea accidentului, bătrânul a lovit de mai multe ori motoscuterul, provocându-i daune. Greu de crezut însă că un bătrân de 64 de ani, cu piciorul rupt, lovit în plin cu viteză, ar mai avea energia și forța necesară pentru a distruge un motoscuter. Tămâianu, condamnat deja Pe portalul instanțelor constănțene, la Judecătorie figurează un dosar penal în care Marius Tămâianu a fost condamnat, pe 19 mai 2009, la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție. Din câte se pare, acesta este un dosar distinct de cel în care tânărul este cercetat pentru că l-a vătămat corporal pe pensionarul Vasile Ciocan.