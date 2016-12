Pensiile militarilor, între mit şi realitate. Cum vor fi recalculate şi pe cine avantajează noul sistem

1

mare tam-tam

De ce ar fi pensiile armatei mai dihai decit cele obisnuite ? se stie ca in armata au fost locuri caldute de munca, ca razboaie nu au fost decit in joaca pe hirtie ca salariile au fost bunicele cu sporuri si alte inlesniri (virsta redusa la pensionare salarii compensatorii cumulate cu pensie anticipata popote, spitale case de odihna etc exclusiviste) ce sa zica pensionarii obisnuiti care si-au rupt oasele in conditii real grele si nerecunoscute.