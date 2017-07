Pensiile militare de stat, o bombă cu ceas? "Ar genera o plecare masivă din sistem"

În urma numeroaselor zvonuri apărute în ultima perioadă ce privesc eliminarea pensiilor militare de stat și pe fondul lipsei de comunicare a instituțiilor, o mare parte a militarilor se gândesc din ce în ce mai serios să renunțe la această carieră. Totuși,atât reprezentanții sindicatelor, dar și factorii de decizie în implementarea legii au dat asigurări că pensiile din sistemul de apărare și ordine publică nu vor fi diminuate sau eliminate.Militarii pot sta liniștiți și nu prea. Asta, pentru că deși au fost lansate promisiuni cum că pensiile militare de stat nu vor fi eliminate, urmează a fi purtate mai multe discuții pe această temă. Este necesar ca în următoarea perioadă să se stabilească în ce măsură dreptul la pensie reprezintă un drept câștigat și în ce măsură legiuitorul poate afecta în prezent acest drept stabilit anterior. Inițiativa legislativă 223 privind pensiile militare a fost discutată de reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.„Sunt poate singurul din această țară care am făcut parte din toate proiectele în această inițiativă legislativă, din 2012 și până în prezent. Sunt foarte multe speculații pe marginea acestui subiect. Am auzit temeri multiple și tocmai de aceea am rugat-o pe doamna ministru să discutăm la vedere această inițiativă legislativă, pentru că altfel pleacă toată lumea din minister. Lipsa de comunicare și transparență a generat o suspiciune și o plecare masivă din sistem. Sunt sunat zilnic și întrebat ce se întâmplă cu această lege. Doamna Carmen Dan mi-a promis că voi fi consultat cu prioritate cu privire la o eventuală corectare a legii pensilor militare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coarnă, președin-tele Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului ContractualPentru susținerea drepturilor personalului din sistemul de apărare și ordine publică au fost aduse în discuție sesizări de neconstituționalitate în ceea ce privește desființarea pensiilor de serviciu ale magistratilor. În acest sens, Curtea Constituțională a reiterat că pensia de serviciu este compusă din două elemente și anume: pensia contributivă și un supliment acordat de stat pe baza diferitelor criterii. Acordarea acestui supliment ține de politica statului în domeniul asigurărilor sociale și nu se subsumează dreptului constituțional la pensie, ca element constitutiv al acestuia, au explicat sindicaliștii.„Nu e o lege ușoară, este destul de apropiată ca și importanță de legea salarizării unitare. Este o lege cu foarte multe sensibilități. (...) Plecările din sistem sunt generate de prevederile actuale ale legii. Și a apărut informația că pensiile din acest sistem vor fi diminuate și oamenii se grăbesc să plece din sistem la 45, 46, 47 de ani, ceea ce nu e în regulă pentru că statul român a investit în acești ofițeri, care au experiență foarte bună, de care România are nevoie și cred că trebuie să li se spună foarte clar că nu li se diminuează pensiile. Dar trebuie făcute discuțiile în așa fel încât legea pensiilor să fie o lege dreaptă, o lege justă, corectă”, a explicat Liviu Dragnea, președintele PSD, citat de Agerpres.ro.