Pedepse usturătoare pentru autorii crimei de la Cireşica

Pedepse usturătoare pentru autorii crimei de la Cireșica

Magistrații de la Tribunalul Constanța au aplicat pedepse usturătoare persoanelor care sunt acuzate că au omorât un bărbat de 39 de ani, anul trecut, în barul „Q Lounge Cafe”, din Complexul Orizont, din zona Cireșica. Ionuț Valentin Mavru a fost condamnat la pedeapsa de 18 ani de închisoare, la care i se adaugă o pedeapsă de trei ani de închisoare rezultată din revocarea suspendării sub supraveghere a executării unei sentințe emise de Judecătoria Constanța, ceea ce înseamnă că el va executa pedeapsa totală de 21 de ani de închisoare. Ismet Okurogullari a fost condamnat la pedeapsa de opt ani de închisoare cu executare. Cătălin Hușman și Alice Dobrescu, acuzați că au încercat să determine mărturia mincinoasă, au fost condamnați la patru ani de închisoare (pedeapsă rezultată și din revocarea suspendării sub supraveghere a unei sentințe de doi ani de închisoare dispusă de Judecătoria Constanța), respectiv trei ani de închisoare cu suspen-dare sub supraveghere. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța. Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 31 octombrie 2009, între orele 5,30 - 7,30, în barul Q LOUNGE CAFE, situat la etajul unu al Complexului Orizont, din zona Cireșica a municipiului Constanța, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict spontan, Mavru și Okurogullari l-au agresat pe Sinan Acmula, de 39 de ani, prin lovirea repetată cu pumnii și picioarele în toate zonele corpului. Ei nu s-au oprit aici, ci au continuat seria de violențe cu arderea cu țigara aprinsă pe față și în urechea dreaptă a lui Acmula, cu consecința producerii de leziuni grave, cu nu mai puțin de 32 de fracturi costale și rupturi sau contuzii de organe și țesuturi interne, care, în final, au dus la moartea victimei, survenită în spital, la data de 4 noiembrie 2009. Procurorii spun că, în cursul urmăririi penale efectuate în privința celor doi inculpați, Alice Dobrescu și Cătălin Hușman au încercat, prin oferirea de bani sau constrângere morală, să-i determine pe martorii oculari ai agresiunii să își schimbe declarațiile date la procuror astfel încât să îi atenueze răspunderea penală lui Mavru. Totodată, spun procurorii, învinuita a făcut afirmații mincinoase și nu a declarat tot ce știa în legătură cu agresiunea la care a fost martor ocular. Pe de altă parte s-a descoperit că Hușman a și înșelat-o pe învinuită cu ocazia valorificării unui inel din aur cu diamant, în valoare de circa 300 de euro.