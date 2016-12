Pedepse grele cu închisoarea pentru escroci care au luat credite bancare de un milion de lei

1

subiectu de discutie este in legatura cu dosarele de frauda ce sau facut cu bancile

tin sa mentionez ca mafiea care trebuie sa fie inchisi stau bine mersi la casele lor cum ar fii nicu soare din mangalia, raim o doamna care nui stiu numele are un magazin de mobila ,si multi alti care au participat la operatia asta >in legatura cu cazul ivanescu el a fost tinta la doamna cu magazinu de mobila cu relati la banci si altele el a fost doar o tinta bagata la inaintare ,politia nu a facut nimic cu acesti indivizi care au participat si ei la racolarea oamenilor sa scoata bani din banci .atunci la momentu respectiv ei au avut bani de avocati asa au scapat si sa musamalizat toate de au ramas in libertate .cu toate astea as vrea sa se faca dreptate in acest caz sa fie toti pedepsiti multumesc