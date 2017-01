Pedepse cu suspendare sub supraveghere pentru lipsire de libertate şi şantaj

Pedepse cu suspendare sub supraveghere pentru lipsire de libertate și șantaj

Trei indivizi au fost condamnați de Tribunalul Constanța la pedepse cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, șantaj și fals material în înscrisuri oficiale. Celestin Alexandru Arsene, de 23 de ani, a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru lipsire de libertate în mod ilegal, șantaj și fals material în înscrisuri oficiale, Petre Popa - doi ani și 10 luni și Florin Andrei - un an și 10 luni, ambii pentru lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj. Așa cum am precizat pedepsele sunt cu suspendare sub supraveghere, existând termen de încercare și obligații stabilite de instanța de judecată. De asemenea, sentința poate fi atacată în apel. Potrivit rechizitoriului, în luna iunie 2005, Celestin Alexandru Arsene ar fi recrutat-o, prin înșelăciune, în scopul exploatării, pe minora Ancuța P., de 16 ani, pe care a domiciliat-o la locuința sa. Ulterior, pe 24 iunie, Arsene ar fi transportat-o la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, cu scopul de a o duce în Italia pentru a o exploata sexual. Arsene ar fi falsificat un act notarial pe care i l-a înmânat minorei, pentru ca ea să-l prezinte autorităților vamale. De asemenea, în sarcina lui Arsene, a lui Florin Andrei, Petre Popa și Laurențiu Boicu (care se sustrăgea urmăririi penale la momentul trimiterii în judecată) se reține că, pe 24 mai 2005, l-ar fi lipsit de libertate pe Alexandru Rotariu, și l-au transportat, cu un autoturism Audi, în apropierea localități Ovidiu, unde au exercitat asupra tânărului amenințări cu un cuțit și un pistol, precum și alte violențe prin loviri repetate, pentru a-l determina să le dea suma de 5.000 de dolari. În aceeași zi, urmare a acestor demersuri și a unor amenințări la telefon, l-ar fi obligat pe Alexandru Rotariu să le dea suma de 7 milioane lei. Anchetatorii au mai stabilit că, în cursul lunii martie 2005, Arsene, Popa și Boicu l-ar fi lipsit de libertate pe Alexandru Pîrvu pe care l-au transportat în apropierea localității Ovidiu, unde au exercitat amenințări și violențe pentru a-l determina să le dea suma de 12.000 dolari. Indivizii știau că Rotariu și Pîrvu sunt prieteni, ambii fiind pasionați de sistemele informatice. Așa cum, de altfel, au și recunoscut în fața anchetatorilor la urmărirea penală, Pîrvu și Rotariu și-au folosit cunoștințele pe care le-au dobândit pentru a contraface cărți de credit. Cei patru indivizi cercetați penal au aflat și au presupus că prin afacerile ilegale desfășurate, Pîrvu și Rotariu au obținut sume mari de bani, motiv pentru care au plănuit răpirea și șantajarea lor. După ce i-au transportat în apropiere de Ovidiu, i-au obligat să se dezbrace de haine și să se scufunde în mod repetat în apa murdară și rece, amenințându-i cu moartea.