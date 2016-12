Pedepse aspre clanului Miron, de etnie romă, de la Constanţa

Pedepse aspre clanului Miron, de etnie romă, de la Constanța

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea la ani grei de închisoare a mai multor membri ai clanului Miron, de etnie romă, implicat în mai multe scandaluri ce au avut loc la Constanța de-a lungul ultimilor ani. În acest dosar în care s-au pronunțat, astăzi, judecătorii constănțeni, victimă este Sterică Mihai, dintr-un alt clan de etnie romă cu care clanul Miron este în rivalitate de ani buni de zile. Acesta a fost bătut crunt, la data de 1 aprilie 2010, în timpul unor răfuieli dintre cele două bande care s-a consumat în zona Gării, din Constanța.Așadar, magistrații l-au condamnat pe Vasile Miron la zece ani de închisoare, pe Adrian Bolmandîr la opt ani de pușcărie, pe Ion Miron la șapte ani și jumătate de închisoare, toți pentru tentativă de omor calificat, pe Florin Miron, la doi ani de închisoare cu executare, Sorin Condurache - un an de închisoare cu executare, Ștefan Miron și Dănuț Miron - doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Adrian Miron, Adrian Bolmandîr și Daniel Bălan - la câte un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice. Singurul inculpat care a fost achitat de instanță este Niculae Ciucă. Judecătorii au mai dispus ca Vasile Miron, Ion Miron și Nicolae Bolmandîr să plătească părții vătămate Sterică Mihai suma de 40.000 de lei, reprezentând daune morale, și 5.000 de lei - daune materiale. Sentința nu este definitivă.