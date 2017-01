Pedeapsă cu suspendare pentru poliţistul Cosmin Burhală

Pedeapsă cu suspendare pentru polițistul Cosmin Burhală

Fostul șef al Postului de Poliție din localitatea constănțeană Mihai Viteazu, Cosmin Burhală, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la un an de închisoare cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru luare de mită. Sentința poate fi atacată în apel. Investigațiile au fost demarate după ce Ion Drăgoi a depus un de-nunț la sediul DGA - Constanța, în care agentul șef adjunct Cosmin Iulian Burhală, din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Constanța, respectiv șeful de post din localitatea Mihai Viteazu, era acuzat că ar fi pretins mită. Mită pentru un dosar penal La data de 20 august 2006, agentul șef adjunct Burhală a încheiat un proces - verbal prin care a constatat că un localnic, Cosmin Drăgoi, a condus autoturismul Dacia CT-03-GHL fără a deține permis de conducere. După 10 zile, agentul șef adjunct Burhală a început urmărirea penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, măsura fiind confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Ulterior, în cursul lunii septembrie 2006, polițistul l-a audiat pe Cosmin Drăgoi și a întocmit referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în valoare de 100 RON. Prins în flagrant Se pare însă că polițistul nu s-a mulțumit doar cu acești bani. Pe 25 noiembrie 2006, Burhală a trecut pe lângă locuința lui Drăgoi, l-a văzut pe Cosmin Drăgoi și i-a spus să-l cheme pe tatăl său. Polițistul i-ar fi spus lui Drăgoi că e trecut în „cartea neagră“, solicitându-i să-i dea dreptul. Cei doi s-au înțeles să se vadă luni, pe 27 noiembrie 2006, când s-a reușit prinderea polițistului în flagrant. El a fost imobilizat chiar în momentul în care punea de o parte banii marcați cu „MITA”. Burhală a declarat anchetatorilor că a mers la locuința lui Drăgoi pentru a lua de la acesta niște bani cu împrumutul întrucât pleca în concediu.Fostul șef al Postului de Poliție din localitatea constănțeană Mihai Viteazu, Cosmin Burhală, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la un an de închisoare cu suspendarea condiționată a pedepsei pentru luare de mită. Sentința poate fi atacată în apel. Investigațiile au fost demarate după ce Ion Drăgoi a depus un de-nunț la sediul DGA - Constanța, în care agentul șef adjunct Cosmin Iulian Burhală, din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Constanța, respectiv șeful de post din localitatea Mihai Viteazu, era acuzat că ar fi pretins mită. Mită pentru un dosar penal La data de 20 august 2006, agentul șef adjunct Burhală a încheiat un proces - verbal prin care a constatat că un localnic, Cosmin Drăgoi, a condus autoturismul Dacia CT-03-GHL fără a deține permis de conducere. După 10 zile, agentul șef adjunct Burhală a început urmărirea penală pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, măsura fiind confirmată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Ulterior, în cursul lunii septembrie 2006, polițistul l-a audiat pe Cosmin Drăgoi și a întocmit referat cu propunere de scoatere de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni cu caracter administrativ în valoare de 100 RON. Prins în flagrant Se pare însă că polițistul nu s-a mulțumit doar cu acești bani. Pe 25 noiembrie 2006, Burhală a trecut pe lângă locuința lui Drăgoi, l-a văzut pe Cosmin Drăgoi și i-a spus să-l cheme pe tatăl său. Polițistul i-ar fi spus lui Drăgoi că e trecut în „cartea neagră“, solicitându-i să-i dea dreptul. Cei doi s-au înțeles să se vadă luni, pe 27 noiembrie 2006, când s-a reușit prinderea polițistului în flagrant. El a fost imobilizat chiar în momentul în care punea de o parte banii marcați cu „MITA”. Burhală a declarat anchetatorilor că a mers la locuința lui Drăgoi pentru a lua de la acesta niște bani cu împrumutul întrucât pleca în concediu.