Pe unde îşi fac veacul vitezomanii din Constanţa

4

Soseaua Ovidiu-Poiana, una din cele mai periculoase sosele din judet

Soseaua care leaga Ovidiu de Poiana are o latime totala de 5,50m, deci latimea pe fiecare sens este de 2,75m !!! Aceste masuratori sunt exacte. In mod normal latimea unei benzi trebuie sa fie de 3,5m( !), deci soseaua Ovidiu-Poiana ar fi trebuit sa aibe cel putin 7m. Pe o astfel de sosea, atit de ingusta, sub nici o forma nu ar trebui permisa o viteza mai mare de 70 km/ora. La o viteza mai mare, pe o sosea atit de ingusta, depasirile sunt extrem de riscanta deoarece exista o mare probabilitate de a iesi in decor .Dar, pe acesta sosea se circula fecvent cu 100-120km/ora, inclusiv camionete si microbuze. Am avut ocazia sa vad multi exaltati care circula foarte tare pe acesta sosea. Propun politiei sa puna semne de limitare a vitezei la 70 km/ora pe acesta sosea care, repet, ARE O LATIME MULT SUB NORMAL ( !!!) si sa mai bage din cind in cind (cit mai des posibil) radarul, sa-i mai potoleasca pe acesti exaltati de sosea care au facut din acesta sosea una din cele mai riscante sosele din judet!!!