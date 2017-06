Pe post de Dumnezeu! Cine scapă şi cine nu în caz de dezastru

Pe post de Dumnezeu! Cine scapă și cine nu în caz de dezastru

Constănțenii din zona Dacia și din apropierea primăriei nu au putut auzi absolut nimic, întrucât sistemele de alarmare erau defecte, urmând a fi înlocuite în perioada următoare. Ce s-ar întâmpla însă dacă, printr-un scenariu dramatic, Constanța ar fi lovită mâine de un dezastru?Pentru a afla cu ce ne-am putea confrunta în cazul unui cutremur, atentat ori război, am încercat să aflăm unde se pot adăposti cetățenii și care sunt pașii de urmat în astfel de cazuri. Vestea bună este că municipiul Constanța dispune de peste 70 de adăposturi. Vestea proastă este că mai puțin din jumătatea populației din oraș s-ar putea adăposti în cazul unui dezastru.„Există planuri pentru fiecare tip de dezastre, pe care le punem în aplicare la momentul respectiv, în funcție de ceea ce se întâmplă. Adăposturile din oraș pot fi folosite, spre exemplu, în cazul unui accident nuclear, acolo existând sisteme de ventilație, însă nu există locuri pentru toți constănțenii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ștefan Taran, directorul Serviciului Protecție Civilă din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.Adăposturi se pot găsi și în județul Constanța, într-un număr mult mai mic față de municipiu. Astfel, doar locuitorii din Mangalia, Hârșova și Techirghiol se pot adăposti în cazul unor dezastre.„În municipiul Constanța, există 73 de adăposturi, iar în județul Constanța, sunt în total 90 de adăposturi în caz de dezastre. Regulile de comportare a populației pe timpul unei situații de urgență diferă de la caz la caz. Spre exemplu, în caz de cutremur, măsurile de protecție în afara locuinței prevăd că este necesară cunoașterea locurilor celor mai apropiate unități medicale, sedii de Poliție sau sediul ISU. Totuși, nu este recomandat să plecați imediat după producerea unui cutremur, întrucât persoane afectate de seism ar putea avea nevoie de acordarea primului ajutor”, ne-a precizat Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.Dincolo de aspectele legate de adăpostirea populației și pașii ce trebuie urmați imediat după un cutremur, atentat sau război, probabil cel mai important aspect a fost ignorat vreme de 27 de ani: verificarea sistemului de alarmare a populației. Astfel, cu ocazia exercițiului de ieri, autoritățile au putut testa sirenele din oraș, ceea ce reprezintă un lucru extrem de rar.„Noi am făcut achiziția de serviciu, iar în zilele viitoare, va veni firma pentru a repara sirenele. Știam de aceste defecțiuni, însă procedurile sunt extrem de anevoioase. Din iarnă am întocmit referatele. Acest exercițiu a fost benefic, pentru că populația s-a obișnuit cu sirenele, iar noi am verificat sistemul și sunt foarte mulțumit. Sirenele stau în ploaie, în frig, în zăpadă și noi de 27 de ani nu am verificat sistemul. De aceea sunt foarte mulțumit”, a mai adăugat Ștefan Taran.