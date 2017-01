Pe plajă se fură ca-n codru!

Cms. șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța: „Operatorii din turism preferă să plătească amenzi, în loc să asigure paza”Vara aceasta, plajele sunt principalele locuri de acțiune ale hoților. Nici nu trebuie să se străduiască prea mult, căci turiștii le ușurează mult „munca”: vin pe plajă cu tablete sau telefoane de ultimă generație, pe care le lasă, neglijent, pe șezlonguri, când intră în apă.În urmă cu două veri, polițiștii erau asaltați cu plângeri de la turiștii cărora le dispăreau lucrurile din camerele de hotel. Hoții se „specializaseră” în escaladarea ferestrelor lăsate deschise, din stațiunile Mamaia, Costinești, Eforie etc. S-au luat măsuri, polițiștii au verificat la sânge unitățile hoteliere și unde au descoperit că nu există sisteme de supraveghere au aplicat amenzi usturătoare. Vara trecută, cele mai multe plângeri au vizat spargerile de mașini; turiștii reclamau că și-au găsit autoturismele cu portierele forțate sau geamurile sparte, iar din interior le dispăruseră tot, inclusiv hainele.Pleacă de pe plajă în slipÎn acest sezon estival, însă, hoții nici nu mai depun atâta efort, să escaladeze ferestre sau să forțeze portierele mașinilor; este suficientă o simplă plimbare pe plajă pentru a pleca cu o „captură” mulțumitoare. În consecință, statistica realizată de polițiștii constănțeni arată, de la începutul verii până în prezent, o creștere a acestor furturi.„Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, înregistrăm aproximativ aceleași cifre, dar cu mențiunea că avem mai puține efective detașate. Astfel, se constată o scădere a furturilor din autoturisme și din camerele de hotel. În schimb, este o creștere a furturilor de pe plajă”, a afirmat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunctul Poliției Constanța.Și este de înțeles de ce, a continuat polițistul: „Hoții au numeroase tentații: turiștii vin pe plajă cu tablete, cu Iphone-uri și alte telefoane de ultimă generație, iar infractorii le sustrag când aceștia dorm sau sunt în apă. Ca un element inedit, pentru anul acesta, ne confruntăm și cu furturile comise pe timpul nopții, în preajma cluburilor. Tinerii care petrec în cluburi, ies în jur de 3,00 - 5,00 dimineața, intră în apă, iar când ies constată că le-au dispărut și hainele, și telefoanele, tot, pleacă spre hotel în costum de baie”.În Mangalia se fură din vile, noapteaÎn sudul litoralului, respectiv în zona Mangalia - Saturn au fost înregistrate, pe lângă aceste furturi de pe plajă, și furturi din pensiuni și vile. „Nu avem furturi din camere de hotel, dar am primit sesizări de la turiști cazați în vilele privaților. Își lasă ferestrele deschise, iar hoții escaladează ferestrele, în timpul nopții și le fură telefoanele, laptopurile, banii. În majoritatea cazurilor sunt minori, motiv pentru care pe unii nici nu am putut să-i ducem la arestare”, a adăugat comisarul șef Nicolae Pescaru, șeful Poliției municipiului Mangalia.Cine doarme, rămâne fără laptop!În schimb, în stațiunea Vama Veche se fură în special din corturi; de multe ori, însă, spiritul vamaiot îngreunează prinderea făptașilor. „Se fac focuri de tabără, toată lumea bea împreună, iar cei care adorm riscă să rămână fără bunuri. Munca ne este îngreunată pentru că nu realizează că au fost prădați decât după o zi sau două și abia atunci depun plângere”, au adăugat polițiștii. Mai mult, tot pe fondul consumului de alcool au avut loc și tâlhării, victime fiind turiștii în stare de ebrietate.De ce nu sunt agenți de pază?Aceste fapte ar putea fi prevenite, dacă pe plajă ar exista agenți de pază. Cms. șef Adrian Rapotan a subliniat, precum în fiecare vară, că plajele nu intră în ariile de patrulare ale polițiștilor - de altfel, anul acesta numărul detașaților a fost redus la jumătate comparativ cu vara trecută! - iar operatorii turistici ar trebui să acorde o mai mare atenție asigurării siguranței turiștilor. „Sunt obligați prin lege să asigure paza, dar nu o fac! Preferă să plătească o amendă de 600 de lei, cât este cuantumul sancțiunii, decât să angajeze agenți de pază”, a explicat polițistul.În consecință, polițiștii atrag atenția: lăsați-vă bunurile de valoare în seiful hotelului, nu vi se percepe nicio taxă suplimentară; nu vă încredeți în vecinii de șezlong și nu vă lăsați lucrurile în grija lor; dacă vi s-a repartizat o cameră la un etaj inferior, nu lăsați geamurile deschise, este calea cea mai ușor accesibilă hoților!