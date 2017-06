Pe cine ar trebui să fie supăraţi maiştrii militari şi subofiţerii pentru nedreptăţile salariale?

1

Fals!

Domnule autor al articolului.Nu mai dezinformati opinia publică.In primul rand liga maistrilor de marina nu reprezintă subofiterii sau maistrii militari din celelalte categorii de forțe.Cum de altfel nici lmp nu cuprinde toți gp din Armata.Trei:Nu cred ca este cineva impotriva aducerii salariilor colegilor nostri mai "mici " la un nivel rezonabil.Patru:Fiecare ar trebui plătit in funcție de atribuții.Nu poate cel care are grija doar de o arma sa fie egalul celui care are grija de 20.Cinci:Sunt gp care au depasit si sublocotenenti. 6.Exista vreun ofițer de comanda preocupat de salariile sof si mm?Nuuuu pentru ca ei castiga bine (un lt col ridica 1000 de euro).Sbofiterii de comanda?Mănâncă si ei o pâine.Lucrurile sunt grave;pana când locul si rolul fiecarei categorii de militari nu va fi clar o sa ne împărțim in "ofițeri si restul".In aceste condiții sa nu va mire ca aveti salariile la fel.