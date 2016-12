Pe când încă o secţie de poliţie în Constanţa?

Pe când încă o secție de poliție în Constanța?

De ani buni, polițiștii constănțeni tot spun că mai este nevoie de o secție de poliție în municipiul Constanța. Au întocmit toată documentația necesară, au transmis-o mai marilor de la centru, dar deocamdată nu sunt nici bani, nici personal! Iar până când se vor găsi și unele și altele, hoții vor ajunge să facă legea!Cartierele mărginașe ale muni-cipiului Constanța și cele formate preponderent din case au ajuns adevărate jungle, în care hoții își fac de cap. Mai că nu mai găsești gospodărie care să nu fi fost „vizitată” de hoți, cel puțin o dată, în căutare de ceva bunuri pe care să le poată valorifica la centrele de colectare a fierului vechi, în vreme ce autoturismele sunt sparte pentru mărunțiș sau pungi goale. Cartierul Palazu Mare este o zonă care ridică probleme polițiștilor constănțeni. Iar situația nu este de ieri de azi, ci de ani buni. Localnicii le tot reclamă oamenilor legii că vecinii romi sar gardurile și fură tot ce găsesc prin gospodării. Drept pentru care, și având în vedere și extinderea pe care a cunoscut-o zona în ultimii ani, în 2012, reprezentanții Poliției Constanța anunțau că au început demersurile pentru înființarea Secției 6 Poliție, în respectivul cartier.În Palazu Mare sunt mai mulți locuitori decât în Murfatlar „A fost întocmită documentația din care reiese clar că, în urma extinderii cartierului și apariției numeroaselor societăți comerciale din zonă, cartierul Palazu Mare are aproximativ 15.000 de locuitori. Ceea ce înseamnă mai mult decât orașul Murfatlar, mai mult decât orașul Ovidiu. Din punct de vedere al numărului populației, cartierul Palazu Mare trebuie să aibă propria secție de poliție. De aseme-nea, această necesitate se impune și din punct de vedere infrac-țional”, ne-au spus surse din cadrul Poliției Constanța. Până în prezent, însă, solicitarea oamenilor legii din Constanța nu a primit un răspuns afirmativ. Motivele sunt lesne de bănuit: nu există fondurile necesare și, bineînțeles, nici personalul care să asigure funcționarea noii unități de poliție. Chiar și așa, polițiștii constănțeni atrag atenția că orașe cu o suprafață și cu o rată a infracționalității mai mici decât cele ale municipiului Constanța, au mai multe secții de poliție. „De exemplu, Craiova are șase secții de poliție, Clujul are șapte secții, iar Iașiul are șase secții. Dar în municipiul Constanța, unde în timpul verii toată atenția se concentrează asupra stațiunii Mamaia și, de asemenea, trebuie mutat și personal, sunt cinci secții de poliție!”, au subliniat oamenii legii. Ba mai mult, în ultima perioadă a scăzut și numărul patrulelor de poliție care ies pe străzi, având în vedere că fie s-a redus din personal, fie polițiștii au ales să-și dea demisia.