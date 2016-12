Pe 1 decembrie se va circula pe toate benzile Podului Agigea! Lucrările vor continua şi la anul

1

totul se misca foarte incet!

in primele doua saptamani, din 12 septembrie in 26 septembrie, nu s-a miscat nimic la podul Agigea!... de fapt, din 2011, de cand s-a luat lucrarea, au fost multe perioade in care se lucra incet, putin si chiar deloc !! apoi, ruta ocolitoare se blocheaza in principal pentru ca sunt portiuni pe care se circula pe o singura banda si din cauza intersectiei cu intrarea in Agigea, de dupa noul pod!... nu din pricina celor ce nu stiau drumul !... fac naveta si stiu ce spun!... am stat si cate 45 minute intre Agigea si Eforie!!... nu mai vorbesc de nesimtiti care depasesc pe dreapta, dupa pod, sa se bage inaintea randului!... Politia ce face?... ii lasa sa fie NESIMTITI !... si sa traiasca sarmanii cu gandul ca sunt smecheri!... ca iar i-au prostit pe cei educati si cu bun simt!