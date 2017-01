Patru şoferi s-au ales cu dosare penale pentru că erau beţi la volan

Patru șoferi s-au ales cu dosare penale pentru că erau beți la volan

Alcoolul la volan duce, de cele mai multe ori, la evenimente rutiere nedorite. Reflexele șoferului turmentat scad foarte mult, simțurile îi sunt amețite de gradele de tărie, astfel că el nu mai poate aprecia corect distanțele și nu mai poate anticipa anumite pericole. Tocmai de aceea, conducătorii auto care se află sub influența alcoolului sunt percepuți ca pericol public, iar legea pedepsește aspru această infracțiune, cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă administrativă. Puțini sunt conștienți însă că de la câteva pahare de vin pot nenoroci oameni nevinovați sau își pot distruge propriile vieți. Numai în 24 de ore, polițiștii constănțeni au întocmit patru dosare penale pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Oamenii legii din Crucea au oprit, sâmbătă, un tânăr de 25 de ani în trafic care se afla sub influența băuturilor alcoolice, având 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i-au fost recoltate probe biologice de sânge și i s-a întocmit dosar penal. De asemenea, polițiștii din Topraisar l-au tras pe dreapta sâmbătă noapte pe Marin Sandu, de 28 de ani, din Constanța, care a fost depistat în trafic în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și la Medgidia a fost prins un tânăr, de 27 de ani, care conducea deși era băut. I s-a întocmit dosar penal și riscă să ajungă după gratii. Cel mai afumat dintre toți a fost un bărbat din Ovidiu, care a fost depistat de polițiști cu o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost dus la spital unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, fiind cercetat în stare de libertate pentru că a condus un autovehicul pe drumurile publice fiind sub influența băuturilor alcoolice.