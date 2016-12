Patru constănţeni sunt dispăruţi de acasă. I-aţi văzut?

Patru constănțeni sunt dispăruți de acasă. I-ați văzut?

Fiul Genovicăi Neguțu, în vârstă de 52 de ani, i-a sesizat pe polițiștii Secției 5 că mama lui a plecat acasă de marți, 24 iulie, și nu a mai revenit până în prezent. Inițial, băiatul nu și-a făcut griji, căci femeia lăsase un bilet prin care îl anunța că este plecată la o prietenă. Dar cum orele treceau și femeia nu revenea, acesta a sesizat oamenii legii.Femeia are 1,40 metri înălțime, constituție astenică, ten deschis, păr vopsit roșcat, tuns scurt, ondulat, ochi căprui, fără semne particulare. Rudele nu au putut preciza ce obiecte de îmbrăcăminte purta la data dispariției.Două zile mai târziu, joi, 26 iulie, a dispărut de acasă Camelia Georgeta Burciu, de 35 de ani. Femeia este din municipiul Râmnicu Vâlcea dar se afla la sora sa, în Constanța, după ce, timp de o lună (în perioada 27 iunie - 25 iulie) a fost internată la Secția de Psihiatrie Palazu Mare.În ziua dispariției, femeia le-a spus rudelor că merge la spital pentru a-și procura medicamentele necesare. Nu a mai revenit acasă, însă.Femeia are 1,67 metri înălțime, constituție astenică, ten deschis, păr castaniu, tuns la nivelul umerilor, ochi verzi și o cicatrice pe abdomen. La data dispariției purta o rochie lungă, cu bretele de culoare maro deschis și imprimeu ce imită pielea de leopard; în picioare avea sandale de culoare crem.Luni, 30 iulie, a dispărut de acasă o adolescentă de 18 ani din Cernavodă. Rudele le-au spus polițiștilor că Andreea Ioana Daragiu a plecat de acasă fără să precizeze unde merge.Tânăra are o înălțime de 1.58 metri, greutate 62 kg, păr șaten, vopsit blond, ondulat, lung până la baza umerilor, față rotundă, ochi căprui, mici, nas mic, gros, gură mică, buze groase, prezintă o aluniță pe față lânga nas, pe partea stângă și o pată pe spate de culoare maro, proeminentă. La data dispariției purta un pantalon scurt blue-jeans de culoare albastră, tricou de culoare alb - bleumarin și sandale din plastic transparente.A patra persoană care figurează ca dispărută este un bărbat de 60 de ani. Enver Șaban a plecat de acasă pe 1 iulie și de atunci nu mai este de găsit. Rudele au precizat că acesta a mai fost plecat, în 2011, pentru trei luni, timp în care a lucrat ca îngrijitor la o fermă de animale.Bărbatul are 1,55 - 1,57 metri înălțime, constituție astenică, ten deschis, păr șaten, ochi verzi. La data dispariției purta un tricou de culoare gri cu dungi orizontale, pantalon 3/4 de culoare bleumarin, sandale de culoare neagră, șapcă de culoare galbenă.Cetățenii care pot furniza informații în legătură cu aceste persoane sunt rugați să sune la dispeceratul Poliției Constanța, 0241. 611.364.