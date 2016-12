Patru ani de puşcărie pentru trafic de persoane şi proxenetism

1

Monștrii din inima Constanței Străzile sunt blocate de construcții ridicate peste noapte, spațiile verzi dispar sub coloși de beton, iar oamenii sunt disperați la gândul că lumina soarelui nu le va mai intra în apartamente din cauza zgârie-norilor. Toate se petrec în municipiul Constanța și, mai grav, sub oblăduirea autorităților locale, a subliniat Petrișor Cruceanu, șeful Direcției Regionale în Construcții Sud-Est. În municipiul Constanța nu se mai ține cont de nicio regulă și se construiește peste tot; în parcuri, pe spațiile verzi, destul de înguste, dintre blocuri, pe marginea falezei dinspre Marea Neagră. Se ridică imobile de cel puțin opt sau zece nivele în vecinătatea unor „bătrânei" cu trei nivele, ba chiar sunt îmbrăcate în sticlă sau văruite în culori țipătoare, făcând notă discordantă cu stilul arhitectural al zonei. Petrișor Cruceanu, șeful Direcției Regionale în Construcții Sud - Est, a declarat pentru „Cuget Liber" că instituția pe care o conduce este asaltată de reclamații de la constănțeni, ajunși deja la exasperare din cauza unor situații precum celei descrise mai sus. „Avem în lucru zeci de sesizări, multe dintre ele au fost sesizate șefilor de la București. În numeroase situații am introdus acțiune în instanță pentru anularea autorizației de construcție", a afirmat reprezentantul instituției. Monstruozități acoperite cu acte! Căci, după cum a subliniat Petrișor Cruceanu, toate aceste „monstruozități" sunt acoperite cu acte, cu autorizații de la Primăria Constanța și restul instituțiilor cu rol de răspundere, care arată că totul se desfășoară conform legii (?!). „Nu tot ceea ce este legal este și drept și nici ceea ce este drept nu este legal. De la autorități plea-că hârtii care arată că viitoarea construcție este ok, sunt obținute toate avizele și autorizațiile. De exemplu, avem o situație în care constructorul are toate hârtiile cerute de lege, dar coeficientul de utilizare al terenului este de 100%. Iar acest coeficient a fost aprobat de autorități. Sau alte situații în care constructorii au studii de însorire care dovedesc că locatarii blocurilor învecinate au mai multe ore în care le intră lumina soarelui în case. Iar la fața locului se dovedește că nu este așa", a afirmat directorul. Ce se întâmplă în astfel de situații? Teoretic, se impune sesizarea autorităților statului, care îi vor trage la răspundere pe responsabili. În practică, însă, cu greu se poate obține oprirea unei lucrări ridicate ilegal sau demolarea ei. „Municipiul Constanța are o situație specială în ceea ce privește con-strucțiile: sunt clădiri vechi, construcții ridicate pe spațiul verde cu hotărâri de la Consiliul Local, care produc efecte. Clădirile sunt în picioare și nu știu cine o să le mai dea jos. Ce se poate face? Legea impune că trebuie să existe o documentație, care să ilustreze respectarea unor parametri. Iar aceste hârtii există. În cazul în care ele nu corespund cu realitatea, reclamanții trebuie să facă niște expertize, prin care să dovedească acuzațiile pe care le aduc. După care se merge în instanță, unde se cere și o a treia expertiză. Și timpul trece, iar blocurile se înalță…", a subliniat reprezentantul Direcției Regionale de Construcții. Sfatul acestuia pentru constănțeni este ca, atunci când se adresează instanței de judecată, să solicite tragerea la răspundere și a celor care au eliberat autorizațiile mincinoase. „Să meargă la cei care au emis autorizațiile de construcție și să-i întrebe dacă nu le este rușine! De vină nu sunt cei care ridică blocurile, pe ei îi înțelegi, din punct de vedere economic. Nu sunt de înțeles, în schimb, omenește. Dar în niciun caz nu pot să înțeleg autoritatea locală care permite să se întâmple așa ceva, care practic își bate joc de cetățenii ei. Chiar suntem într-o Republică Bananieră!", a continuat Cruceanu. Legea va fi schimbată De vină pentru că s-a ajuns în această situație este legislația prea blândă, care permite o birocrație excesivă, este de părere șeful inspectorilor în construcții. De aceea, în prezent, la Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale se lucrează la o nouă lege a construcțiilor, care va fi „simplă, clară și ușor de aplicat". Și, cu ajutorul căreia, se va veni mai ușor de hac atât celor care construiesc, dar și celor care facilitează ridicarea unor zgârie nori fără respectarea prevederilor legale.