PATRONUL restaurantului BEIRUT: "Incendiul nu a pornit de la noi"

se zice ca ele deja au cantat melodia....clar era inceput spectacolul si nu te schimbi chiar la fiecare melodie .... la 5 min dupa ce incepe spectacolul ....sa gandim putin...ele sau dus sa sa isi ia lucrurile din vestiar nu se schimbau ....ESTE CLAR unde este protectia munci ca la toate incidentele....cand vezi fum iesi afara nu te ascunzi in vestiar ....si daca acea fata era cu ele in vestiar cum a iesit si ele nu ....este dureros ce sa intamplat nimeni nu ar vrea sa treaca prin asa ceva, dar si pompieri cat sa faca cine ar fi intrat in focu ala , zice ca ia luat pe nepregatite dar intai a iesit fum ,nu aexplodat sa te ia pe nepregatite ........ si lista continua invinovatiind pe alti se dau ei singuri de gol.......si sinceri sa fim ...santem din constanta si stim cu totii ca "Beirutu "era cuib de viespi