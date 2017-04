Patronul Polaris, Dumitru Martin, condamnat la 13 ani de închisoare în SUA

Dumitru Martin, patronul Polaris M Holdings, a fost condamnat definitv la 13 ani de închisoare pentru mită, de către un tribunal din Sacramento, California. În același dosar, Constantin Schiller, Marcelle Banaga și Anamaria Cruceru au pledat vinovați pentru complicitate la dare de mită. Ei își vor afla sentința în data de 11 mai 2017. Fiecare dintre ei riscă o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare, asta pentru că și-au recunoscut vinovăția în fața juriului. Dumitru Martin a primit o pedeapsă aproape dublă față de pedeapsa maximă pentru dare de mită, de 7 ani, dacă ar fi fost judecat în România.Totul a început în anul 2014, când atașatul legal al FBI în București a anunțat Divizia FBI din Sacremento că există informații potrivit cărora membrii familiei Martin caută să dea mită unui oficial militar al armatei SUA în schimbul unui contract al Guvernului american cu compania familiei Martin, Polaris M Holding. Contractele ar fi urmat să fie executate în baza militară de la Mihail Kogălniceanu.FBI Sacremento a folosit trei agenți sub acoperire în timpul investigației, iar autoritățile americane au beneficiat și de sprijinul a doi denunțători, ofițeri militari, care, în schimbul obținerii unor pedepse mai blânde, au ales să colaboreze cu autoritățile. Contractele erau de zeci de milioane de dolari, iar mita ajungea la 10%. Mai mult, Martin și angajații Polaris îi învățau pe americani cum să mascheze banii, dându-le mai multe variante de „albire” a banilor.În luna iulie 2015, FBI crease un cont bancar special pentru această tranzacție. Pe 19 septembrie, în contul FBI a intrat suma de 100.000 dolari de la Polaris, adică 10% din suma totală de 1 milion de euro, promisă ca mită. Banii au fost retrași și păstrați ca probă în dosar. Pe 1 decembrie 2015, Dumitru Martin a fost arestat pe aeroportul din San Francisco, în timp ce se întorcea de la New York. Acolo, se întâlnise cu agenții FBI sub acoperire pentru a discuta detaliile altor viitoare contracte.Juriul a stabilit pe 31 august 2016 că Dumitru Martin a mituit un ofițer din cadrul Travis Air Force Base din Fairfield pentru a-și asigura câștigarea unor licitații pentru a furniza containere și alte produse și servicii către baza militară americană de la Mihail Kogălniceanu.Constantin Schiller, Marcelle Banagași și Anamaria Cruceru și-au recunoscut vinovăția, distrugând astfel toată apărarea lui Dumitru Martin, care a susținut tot timpul că este nevinovat. Mai mult decât atât, aceștia au povestit anchetatorilor americani toate detaliile privind mituirea oficialilor americani.