Patronul de la Beirut, trimis în instanţă. Nu va fi judecat pentru moartea celor trei fete

Patronul de la Beirut, trimis în instanță. Nu va fi judecat pentru moartea celor trei fete

După mai bine de un an de la tragedia în care trei tinere și-au pierdut viața în urma incendiului de la restaurantul Beirut, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările în dosar. Cu ajutorul ofițerilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța anchetatorii au stabilit firul poveștii și cine ar fi responsabil de producerea nenorocii. Pe lângă patronul restaurantului, George Karam care este acuzat de comiterea a 46 de infracțiuni, magistrații au deferit justiției alte șase persoane fizice și două juridice, respectiv: S.C. Middle East Parteners S.R..L, S.C. TINEL CRISTI S.R.L., Dumitru Jurcă (instalator autorizat), Constantin Pavel, Gheorghe Nirlu, Sultana Nirlu, Florentina Gica Coroianu și Florin Iordache.Patronul restaurantului, George Karam se află sub control judiciar și este cercetat pentru 40 de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, două infracțiuni de distrugere din culpă - una în formă agravată, a infracțiunii de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, a infracțiunii de realizare a construcțiilor cu nerespectarea cerințelor esențiale a existenței acestora - forma agravată, a infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, a infracțiunii de construirea fără autorizație într-o zonă construită protejată și a infracțiunii de primire în muncă a unor persoane fără încheierea contractelor de muncă. Menționăm că, distrugerea din culpă în formă agravantă include și uciderea din culpă și vătămarea corporală din culpă.Potrivit anchetatorilor, în 2013 Karam a ridicat etajul restaurantului, fără a avea autorizație, cu ajutorul lui Pavel și a societății TINEL CRISTI S.R.L.„La data de 12.12.2013, la efectuarea reviziei periodice a instalației de utilizare a gazelor de la imobilele avariate, împreună cu societatea al cărei administrator era, inculpatul Karam George, l-a sprijinit pe inculpatul Jurcă Dumitru care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu specifice funcției de lăcătuș mecanic cu sarcini de verificare a instalațiilor de gaze în cadrul unei societăți comerciale de profil, nu a luat măsuri legale, menținând și asigurând utilizarea nelegală de către abonatul S.C. Middle East Parteners S.R..L a instalației de gaze”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.De asemenea, Karam este acuzat că a angajat 11 persoane fără a le face contracte de muncă, și a falsi-ficat 38 de fișe de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență cu ajutorul celorlalți inculpați. Fișele le-a prezentat în urma unor controale a Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, ultimul control fiind cu o lună înainte de tragedie.