Păţania unui poliţist american cu Poliţia Română: "IA VEZI, UITE LA EL CE NESIMŢIT!"

Pățania unui polițist american cu Poliția Română: "IA VEZI, UITE LA EL CE NESIMȚIT!"

Ştire online publicată Vineri, 11 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cetățeanul american de origine română, Marius Stoika, este polițist de mai bine de 20 de ani în Statele Unite ale Americii. Este ajutor de șerif în Ohio și de curând a făcut o excursie în România, în Bucovina. Un permanent critic, îndrumător dar și susținător al polițiștilor români, Marius Stoika a avut la Vatra Dornei o experiență cel puțin... interesantă cu o tânără polițistă."Vatra Dornei ! Eram la benzinarie, si dansa iesise din magazin, am vrut sa ma conving Eu pe mine, daca intradevar Politia Romana e asa cum zic toti ca e, rece, neprimitori si fara profesionalism. Fiind o DOAMNA agent cu doua liniute pe umeri, am asumat ca are ceva ani de experienta cu publicul. Am dat geamul jos, si respectos vorbind am zis, "buna ziua, putem sa facem o poza :) ?"Nu a raspuns nimic, ca si cum nu as fi fost acolo, si s-a suit in masina si a trantit usa. Fiind parcat chiar langa masina ei, am coborat si dansa a deschis usa, m-a intrebat "care e problema mea ?" Am zambit, si am zis ca "nu-i problema, de ce sunteti suparata, si de ce sunteti in modul asta de "APARARE", doar am intrebat daca se poate face o simpla poza ?"Prin care dansa a trantit usa auzind-o zicand, "IA VEZI, UITE LA EL CE NESIMTIT!".O politista, foarte suparcioasa, neprimitoare, si cu profesionalismul la pamant !Nu am timp sa stau pe aici sa intru putin la Baza, dar revin Eu :)Doamna Politista ! Nu asa se vorbeste cu cetatenii in public, hai sa vedem care e situatia, inainte de a "judeca gresit" Da?Se putea abordarea situatia putin mai diferit din partea unui om de stat care reprezinta o comunitate si un sistem intreg."Da domnu! Cu ce pot sa va ajut ? :) Imi pare rau dar momentan nu pot sa fac poze, deoarece serviciul nu-mi permite, imi pare rau !. Cum va numiti, pot sa ajut cu altceva ?"Hai sa nu uitam, ca Politia e facuta de comunitate si pentru COMUNITATE !Daca Politistii nostri nu sunt " primitori" pentru ca comunitatea sa poata sa vina la ei cu tot FELUL de situatii si probleme, indiferent ce sunt, ATUNCI, UNDE, SI LA CINE SA SE DUCA ?Hai respect !", și-a încheiat povestea Marius Stoika pe Facebook.