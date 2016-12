Păţania incredibilă a unui constănţean: cum l-au lăsat RAR-ul şi Poliţia fără maşină

Pățania incredibilă a unui constănțean: cum l-au lăsat RAR-ul și Poliția fără mașină

Un bărbat din Constanța a simțit pe propria piele ce înseamnă să ai de-a face cu instituțiile rigide și pline de birocrație ale statului român.Pățania lui Marian Peiu a început în luna martie a acestui an, când și-a cumpărat din Germania un autoturism marca Mercedes Smart For Two. După ce a semnat actele, bărbatul a plătit asigurarea, impozitul către statul german și restul actelor necesare, totul în maximum 40 de minute. În momentul în care a ajuns în țară, Marian Peiu și-a dat seama că România chiar este țara tuturor posibilităților.De două luni, Peiu spune că trăiește un coșmar și nu își dorește decât să se trezească. La jumătatea lunii aprilie, acesta s-a dus la Registrul Auto Român pentru a-și înmatricula autoturismul. „Pe 14 aprilie am fost cu mașina la Registrul Auto Român ca să fac toate formele legale pentru a o înmatricula. A doua zi când m-am dus să ridic actele mi s-a spus că mașina e furată și că a fost anunțată poliție. A venit un domn de la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța și un agent de la Garda de Coastă. Mi s-a spus că în urma fișei de la RAR, mașina figurează ca fiind furată, astfel că mi-a fost reținută. Fără ordonanță de reținere sau un act legal. Mi-au luat cheile, actele, m-a pus ofițerul de la IPJ să stau în dreapta și a condus el până la sediul Gărzii de Coastă. Acolo am dat declarații și mi s-a întocmit un proces verbal cu privire la faptul că îmi rețin autoturismul. Pe 17 aprilie am fost contactat și mi-a spus că Interpolul a declarat că mașina nu este furată și că totul este o greșeală de serie și o să o primesc înapoi în cinci zile”, a declarat Marian Peiu.Cercetat pentru tăinuireA așteptat să fie contactat, însă în zadar, spune el. Peiu a făcut mai multe plângeri la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în speranța că își va primi mașina mai devreme. El a precizat că dosarul lui în care era cercetat pentru comiterea infracțiunii de tăinuire i-a fost repartizat unui procuror care se afla în con-cediu, astfel că trei săptămâni a tot așteptat.„Pe 21 mai s-a dat ordonanță de la Parchet că mașina nu este furată și că sunt scos de sub urmărire penală pentru comiterea infracțiunii de tăinuire. M-au sunat de la Garda de Coastă că îmi returnează mașina și pe 4 iunie am fost la sediul lor, mi s-a făcut un proces verbal și trebuia să plec cu mașina. Când a fost reținută, avea număr de înmatriculare, asigurare, toate actele în regulă. Între timp au expirat. Atunci am întrebat cum o duc acasă? Și mi s-a ridicat din umeri. Am plătit o platformă, am luat mașina și am cerut actele. Răspunsul a fost halucinant: «Păi…nu-s la noi. Sunt la Parchet». Am fost la Parchet și am făcut o altă plângere ca să primesc actele”, a povestit Marian Peiu.Nervi și bani aruncați de pomanăCând totul părea să se liniștească și lucrurile să se așeze pe un făgaș normal, situația a cunoscut o nouă întorsătură. Bărbatul s-a înarmat cu forță și pe 15 iunie s-a prezentat iar la RAR pentru a se putea bucura de achiziția făcută. „Am stat la coadă, mi s-au făcut poze și am așteptam să îmi dea mașina. M-am înșelat. Răspunsul a fost «Nu se poate…». Atunci am înnebunit și am întrebat ce nu se poate. Mi-au spus că mașina figurează ca fiind furată. I-am întrebat dacă au anunțat IPJ în acest caz și mi s-a răspuns că da. M-am gândit că va veni cineva și problema se va rezolva repede, dar m-am înșelat. De la poliție le-au răspuns că ei nu se mai întorc pentru mașina asta. Am sunat la Garda de Coastă și am vorbit cu agentul care s-a ocupat de caz. Mi-a zis că atunci fusese scoasă de Interpol și nu știe de ce apare iar ca fiind furată”, a spus indignat constănțeanul.Bărbatul a chemat o altă platformă ca să își ducă mașina acasă și este hotărât să nu renunțe. „Voi face o nouă plângere la Parchet și sper să se rezolve problema”, a mai declarat Peiu. În momentul de față, auto-turismul nu poate fi înmatriculat deoarece în evidențele Interpolului apare ca furată.