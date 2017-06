Parlamentul European cere accelerarea transferului refugiaţilor, mai ales a copiilor

Parlamentul European cere accelerarea transferului refugiaților, mai ales a copiilor

Ştire online publicată Joi, 18 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul European le-a cerut statelor membre, printr-o rezolutie adoptata joi, sa accelereze preluarea refugiatilor din Italia si Grecia, mai ales a copiilor neinsotiti, informeaza News.ro. Pana miercuri, Romania a preluat 568 de migranti din cele doua tari si a alocat 1.942 de locuri. Cota de refugiati a Romaniei este de 4.130.Austria, Ungaria si Polonia nu au preluat niciun migrant, iar Marea Britanie, Irlanda si Danemarca beneficiaza de o derogare de la aplicarea deciziilor din domeniul Justitie si Afaceri Interne si deci sunt scutite de cotele de migranti.Europarlamentarii au subliniat joi ca Finlanda si Malta sunt singurele state membre cu obiectivele indeplinite, se arata in comunicatul PE. In plus, alesii cer Executivului UE sa ia in calcul procedure de infringement.De altfel, comisarul european pentru Migratie, Dimitris Avramopoulos, a amenintat ca va demara in iunie procesul de infringement in cazul Ungariei si Poloniei, daca cele doua tari vor refuza in continuare sa primeasca solicitanti de azil.Austria a promis ca va prelua 50 de migranti din Italia."Deputatii (europeni - n.r.) condamna faptul ca, desi au agreat sa mute 160 000 de refugiati din Grecia si Italia pana in septembrie 2017, statele membre UE au relocat doar 11% din ceea ce reprezinta obligatiile lor totale (18.770 persoane la 16 mai). Ei considera lipsa de solidaritate si de impartire a responsabilitatii ca fiind dezamagitoare", potrivit comunicatului PE.In rezolutia aprobata joi, cu 398 voturi la 134 si 41 abtineri, Parlamentul le cere statelor membre sa isi respecte angajamentele si sa dea prioritate minorilor neinsotiti si altor categorii de azilanti vulnerabile. Ei au subliniat ca un singur minor neinsotit a fost transferat deocamdata.In aceste conditii, europarlamentarii au criticat o serie de state membre pentru "preferintele foarte restrictive si discriminatorii, cum ar fi acordarea relocarii doar mamelor singure sau excluderea aplicantilor din anumite grupuri nationale, cum ar fi Eritreea, precum si utilizarea unor verificari de securitate foarte extinse".Conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, aproximativ 50.000 de solicitanti de azil se afla inca in Grecia, iar Italia se confrunta cu un nou record in 2016 de 181.436 nou-sositi.