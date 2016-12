Parlamentarii vor să pună "botniţă" ziariştilor. Amenzi uriaşe, inclusiv pentru postări pe Facebook

3

Feri Predescu,cosmarul defaimatilor

In anul 2008,jurnalista Feri Predescu pierde un proces in instanta cu Radu Defaimatu Mazare.Jurnalista este obligata sa-si prezinte scuze intr-un ziar de larga circulatie(in Telegraf,bineinteles),este obligata sa plateasca daune morale in valoare de 50.000 lei si cheltuieli de judecata in valoare de 7197 lei.Feri Predescu il acuzaze pe Radu Defaimatu ca are afaceri cu lumea interlopa.Toti marii barbati ai Constantei,aparatori ai libertatii de exprimare,toti fostii si viitorii cetateni de onoare ai Constantei,gazetari,ONG-uri,oameni de cultura,intelectuali,toti liberalii(fosti si viitori liberali) s-au ascuns sub masa ca purcelusii din poveste.Tin sa precizez ca pe vremea aia(in 2008),domnul Boroianu inca nu se nascuse,el are scuze.Si Dragomir era micut.Feri Predescu a ramas singura in fata hienelor cu exceptia unor jurnalisti din Bucuresti care au initiat o campanie de strangere de bani.Nu a fost suficient.In anul 2013 Feri Predescu este data afara din TVR.(Ole...Ole...Feri Predescu nu mai e !,lovitura finala,).Si ca sa nu existe dubii, Defaimatu Stefan a fost beatificat ulterior,a ajuns sfant al Constantei.De atunci,jurnalista Feri Predescu mai apare doar noaptea, in visele urate ale domnului Radu Defaimatu. Azi,avem deja dovezi ca Radu Defaimatu avea legaturi cu lumea interlopa a Constantei.Daca Defaimatu va pierde procesul,ma intreb cum va fi restabilita situatia anterioara "defaimarii",daca Feri Predescu va fi despagubita(reabilitata),daca Mazare isi va cere scuze intr-un ziar de larga circulatie,daca-i va plati jurnalistei suma care a fost obligata sa o plateasca la proces.Ma intreb daca noi,cetatenii orasului suntem dispusi sa recunoastem ca am fost invinsi.Abia astept sa se termine procesul.Pana si Fagadau va trebui sa ne raspunda la cateva intrebari.Ati vazut cum legile lui Dragnea Preacuratu' se bat cap in cap ?