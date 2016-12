Părinţii minorului care a violat un băieţel de un an au fost arestaţi

Părinții minorului care a violat un băiețel de un an au fost arestați

Culmea nesimțirii, la Constanța! După ce un adolescent de 17 ani a violat un copilaș de doar un an și patru luni, părinții violatorului au început să amenințe familia victimei pentru a-i constrânge să-și retragă plângerea. Acum, cei doi, soț și soție au fost arestați pentru 30 de zile pentru influențarea declarațiilor și amenințare.Potrivit anchetatorilor, în perioada 9 martie - 11 iunie Iașar Menzat și soția lui i-au amenințat pe părinții victimei în dosarul penal în care este cercetat fiul lor pentru viol, încercând să-i determine să-și retragă declarațiile. Cei doi indivizi au mers la familia copilului vătămat și au început s-o amenințe cu moartea. Le-au făcut scandal câteva zile, în speranța că aceștia se vor speria și își vor retrage plângerea. În cele din urmă, polițiștii din Mihail Kogălniceanu au aflat despre această situație și au luat măsuri: i-au audiat pe cei doi scandalagii, după care i-au reținut pentru 24 de ore, i-au dus la Parchet și i-au prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Magistrații de la Judecătoria Constanța au admis cererea, astfel că cei doi au fost arestați pentru 30 de zile. Reamintim că, în luna martie, Menzat Pomac Iașar, de 14 ani, cunoscut cu mai multe antecedente penale, respectiv, a intrat într-o locuință din localitatea Lumina și, văzând că un băiețel de numai un an și patru luni este lipsit de supraveghere, l-a violat. La începutul acestei luni, acesta a fost arestat.