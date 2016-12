Paraşutistul Adrian Constandache a învins moartea. "Era în comă de gradul III, aproape incompatibilă cu viaţa"

Parașutistul Adrian Constandache a învins moartea. "Era în comă de gradul III, aproape incompatibilă cu viața"

După aproape o lună și jumătate de spitalizare, parașutistul constănțean Adrian Constandache a fost externat de la Spitalul Floreasca, din Capitală. Acesta a ajuns ieri la Clinica de recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Elias. Șeful Clinicii de Chirurgie, Mircea Beuran, a precizat că parașutistul a avut multiple politraumatisme, dar a fost îngrijit de o echipă pluridisciplinară de medici. Acesta a mai adăugat că Adrian Constandache nu își amintește accidentul în totalitate.„A suferit multiple traumatisme prin acest accident, prin cădere de la o înălțime de 60-80 metri. A avut contuzii cerebrale și fracturi și pe 18 octombrie a ajuns la noi în comă de gradul III, aproape incompatibilă cu viața. Toate au dus la o terapie intensivă cu recuperare. În prezent își aduce aminte cine este, participă la dialog, dar are nevoie de recuperare deoarece este de șase săptămâni la pat. Este pe cale de vindecare pentru a face propriile activități. Nu își amintește accidentul prea bine și nici nu am insistat. Psihologic este mai bine să nu știe momentan pentru a evita depresia post-traumatică. Știe că e parașutist și că a avut un eveniment, dar nu am dat curs pentru a-i aminti”, a declarat pentru Cuget Liber dr. Mircea Beuran, șeful Clinicii de Chirurgie II din cadrul Spitalului Floreasca.Evenimentul s-a petrecut pe Aerodromul Clinceni pe 18 octombrie. Parașutistul a sărit împreună cu Andreea Nica, tânăra de 27 de ani, iar un alt parașutist, Daniel Floroiu, i-a urmat. Cel din urmă se pare că s-a aruncat prea devreme și s-au ciocnit în aer, la aproximativ 100 de metri, după care s-au prăbușit în gol.În urma impactului cu solul, Adrian Constandache și Andreea Nica au fost răniți grav, iar Daniel Floroiu a murit la locul accidentului. Tânăra a fost transportată la Spitalul Universitar, unde a murit câteva ore mai târziu. Parașutistul constănțean a ajuns la Spitalul Floreasca în stare foarte gravă.