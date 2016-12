Panică şi deznădejde în familiile angajaţilor din Poliţia de Frontieră Constanţa

Panică și deznădejde în familiile angajaților din Poliția de Frontieră Constanța

Situația celor peste 200 de polițiști de frontieră constănțeni care, în curând, vor rămâne fără locuri de muncă, creează panică și deznădejde. Sunt oameni care au rate la bănci și riscă să rămână fără case din cauză că nu vor mai avea un venit din care să-și plătească ratele, dar nici din ce să-și întrețină familiile. Mulți se aflau în situații dificile încă de anul trecut, când salariile le-au fost micșorate, iar în cazul unora dintre ei conducerea Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră (IJPF) Constanța a încercat să se implice.„Vreau să vă spun că avem constituit, din luna decembrie 2010, la nivelul Inspec-toratului, ca de fapt în toate structurile Poliției de Frontieră, un grup de dialog social; prin intermediul acestei echipe am mers și am avut discuții individuale cu persoane aflate în dificultate, am încercat și am reușit să intermediem problemele financiare ale colegilor în ceea ce îi privește pe ei ca persoane fizice și instituțiile bancare cu care inspectoratul colaborează, în sensul că am găsit înțelegere la băncile cu care noi ne desfășurăm activitatea, fie că au carduri de salarii, fie împrumuturi. Au trimis reprezentanți din conducerea băncilor respective și personal specializat care au prezentat pentru fiecare instituție bancară moda-litățile prin care creditele respective pot fi reeșalonate și alte modalități de întrerupere a plăților pentru o lună-două”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră Constanța, comisar șef Adrian Burcea.Cazuri disperate…„Bineînțeles că nu este o soluție decât de moment, dar măcar din punctul acesta de vedere poate că am încercat să facem ce ne-a stat în putință. De asemenea, știu că reprezentanții sindicali și ofițerul care se ocupă de asistența psihosocială au desfășurat activități mult mai intense în structurile teritoriale și mai ales individuale, fiindcă ei au fost corect percepuți ca fiind primii reprezentanți care pot să prezinte conducerii instituției problemele reale cu care se confruntă personalul și aici mă refer nu neapărat la nivel de grup, de tură, mă refer la nivel individual. Fiecare om are problemele lui, modul lui de manifestare, și nu vă ascund faptul că, deși nu am căutat să facem un caz din asta, am avut și încă mai sunt cazuri disperate. Preferăm să încercăm să le rezolvăm în măsura posibilităților legale și omenești. Legale, în sensul că oamenii respectivi trebuie să participe la acest concurs de departajare, omenește în sensul că n-aș vrea să creadă lumea că în momentul în care cineva nu a luat examenul sarcina noastră s-a terminat. Căutăm o modalitate de a-i ajuta să-și găsească alt loc de muncă, de a sprijini intențiile lor de a-și găsi alte funcții în alte instituții și, mai departe, deși nimeni nu recunoaște, prin intermediul cunoștințelor, să îi ajutăm pentru o perioadă ca să treacă peste acest moment neplăcut”, a mai completat comisarul șef Adrian Burcea. Zile „de foc“ la IJPF ConstanțaÎn aceste zile, „bătălia” pe posturi este în plină desfășurare la IJPF Constanța. Angajații trebuie să răspundă unui test tip grilă, iar răspunsurile le află în aceeași zi. Se speră ca cei mai buni să ia acest examenul, dar există și voci care, firește, sunt nemulțumite de modul de desfășurare a concursului. Vizavi de acest lucru, Adrian Burcea ne-a declarat: „Acum, dacă s-a stabilit modalitatea aceasta prin examen tip grilă, pot să vă spun că, probabil, a fost analizată și a fost stabilită ca fiind cea mai bună modalitate de a-i departaja. Însă și aici există posibilitatea ca anumite persoane care nu au abilitățile de a învăța în timp scurt bibliografia pentru examen și a avea abilitatea de a răspunde corespunzător s-ar putea să fie dezavantajate, deși, în genere, în domeniul lor de activitate, acești oameni sunt profesioniști și probabil că față de mulți alți colegi au o experiență mai mare. Trebuie să ne supunem prevederilor legale, poate că ar fi fost bine să se susțină și interviul acela, deși foarte mulți au zis că ar fi avut o doză mai mare de subiectivism…; dar noi vom îndeplini procedurile legale stabilite prin lege pentru a trece peste această procedură. În baza analizelor, se va impune, pentru viitoarele modalități de departajare, dacă va mai fi cazul, altă procedură”.