Panică printre pasagerii unui maxi-taxi. Hârb cu "trapă zburătoare"

maxi taxi

Cuget liber duce o campanie agresiva impotriva liniilor de transport maxi taxi. Va temeti de concurenta ? Ca orice mijloc de transport pe drumurile publice, trebuie sa repecte legislatia in vigoare. In niciun articol din ziar, nu rezulta ca aceste masini incalca legislatia. Asa ca nu mai fiti PENIBILI. Ori veniti cu ceva concret si la obiect, ori scrieti de nemurirea sufletului daca sunteti in stare !