Pachebotul "Seabourn Odyssey" a adus 463 de turişti la Constanţa

Pachebotul "Seabourn Odyssey" a adus 463 de turiști la Constanța

Astăzi, la ora 7,30, a acostat în dana de pasageri a portului Constanța, pachebotul „Seabourn Odyssey”, una dintre cele mai noi și mai luxoase nave de pasageri de pe mările și oceanele lumii. Nava are la bord 463 de turiști și un echipaj de 340 de oameni.„Seabourn Odyssey” face parte din flotila companiei Seabourn Cruise Line. A fost construită în 2009 și, în iulie același an, a plecat în prima călătorie. Are 197 metri lungime, 30 metri lățime, 32.346 tone registru brut și atinge o viteză de 15,3 noduri. Nava urmează să părăsească portul Constanța tot astăzi, la ora 21.