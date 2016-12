Şoseaua morţii din Constanţa. Zeci de persoane mor anual, dar nu se face nimic. "Trebuie construite noi drumuri"

Șoseaua morții din Constanța. Zeci de persoane mor anual, dar nu se face nimic. "Trebuie construite noi drumuri"

57 de persoane au decedat, în acest an, pe șoselele din județul Constanța, iar 94 de persoane au fost grav rănite. Numărul este în scădere față de anul trecut, atunci când 64 de persoane și-au pierdut viața și 135 au fost victimele unui grav accident rutier. Polițiștii spun că scăderea numărului de accidente ar putea avea la bază mai multe cauze printre care se numără, educația rutieră, prezența oamenilor legii în stradă și dotarea autoturismelor cu sisteme de protecție.„Numărul și gravitatea accidentelor a scăzut, iar asta e bine. Cauze pot fi multe. Este dovedit faptul că atunci când un polițist este în stradă, crește siguranța traficului. De la an la an, parcul auto din România se înnoiește, iar constructorii îmbunătățesc condițiile de siguranță ale autoturismelor. Airbag-ul ajută foarte mult la un accident rutier și nu putem compara un impact între o mașină dotată cu airbag și un autoturism fără acest sistem de protecție”, a precizat comisarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.Unul dintre cele mai periculoase drumuri din județul Constanța este DN2A, porțiunea dintre Hârșova și Hanul Morilor. Șoseaua este periculoasă pentru că, în urma impactului, autoturismele pot ricoșa într-unul dintre numeroșii copaci de pe margine. Pentru că are o singură bandă pe sens, mulți dintre șoferi intră în depășiri periculoase, deși zona nu are o vizibilitate bună. Ultimul accident grav a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, când patru persoane, printre care și un copil de 5 ani, au decedat în urma unui accident pe DN2A, la intrarea în orașul Hârșova. „Dacă s-ar fi lărgit drumul la două benzi de circulație pe sens și s-ar fi montat parapet de protecție pe mijloc, acel accident nu s-ar fi întâmplat și nu ar mai fi murit oameni. Însă aceasta este o soluție teoretică, doar pe hârtie”, a mai adăugat comisarul Ciprian Sobaru.Șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța este de părere că numărul accidentelor nu se poate reduce drastic, pentru că în tot acest timp nu s-au făcut investiții importante în construcția sau modernizarea drumurilor. „Numărul accidentelor nu poate scădea drastic. Trama stradală a rămas aceeași. Nu s-au făcut drumuri noi. La nivel județean nu vor scădea semnificativ accidentele, atât timp cât nu se întâmplă nimic major din punct de vedere al tramei stradale”, a conchis Ciprian Sobaru.