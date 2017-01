Ororile celui de-Al Doilea Război Mondial. Constanţa, în suferinţă: cadavre decapitate pe plajă şi clădiri bombardate!

3

Perspectiva unui copil de 4-5 ani asupra perioadei 43-46 in Constanta...

Nu au fost numai astea... Este interesanta perspectiva unui copil asupra razboiului. Un copil din timpul razboiului mi-a povestit cum nemtii aveau vile in km4-5 si se bronzau in loc sa isi sprijine camarazii de pe frontal de Est, cum cumparau cu bani falsi tot laptele din piata, cum se spalau cu apa luata direct dintr-un lac cu broaste; cum rusii calcau cu camioanele copii, cum cautau motive de scandal populatiei locale, cum le era incredibil de frica de GPU; cum americanii bombardau de la 10000 de m si oamenii cand se intorceau din adaposturi dupa sapatamani gaseau casele ruinate si maini si picioare ale soldatilor de la "antiaeriana"; cum erau parasutate portofele si stilouri cu exploziv ca sa mutileze personlul din spatele frontului iar victimele erau copiii. Cum popolatia civila si copiii mancau paine cu zahar in adaposturi saptamani la rand... Cum au ocupat rusii Liceul Mircea si cum au facut popota din restaurantul fostului hotel Continental, cum ii imbatau cu pistolul la tampla pe anonimi muncitori romani. Razboiul este cumplit. Sperantele erau personaje de gen Agarici. Cum au dat anumite banci faliment cand au venit legionarii la putere. Cum oamenii isi faceau cu ochiul dupa alegerile desfasurate sub ocuptie sovietica fiindca votasera "ochiul" si comunistii au furat alegerile si a iesit "soarele". Cum sovromurile jefuiau TOT...