Organismele de apărare ale ţării lansează concursul PatriotFest

Organismele de apărare ale țării lansează concursul PatriotFest

Astăzi, 11 octombrie, la ora 10.00, la Palatul Cercului Militar Național din București, are loc lansarea concursului național PatriotFest. Pentru prima dată în România, instituțiile din domeniul securității naționale lansează un concurs național de inovare, având ca obiectiv o mai bună pregătire a securității naționale pentru provocările viitoare prin atragerea resurselor de inovare românești.Competiția, organizată de MApN, MAI, SRI, STS, SPP în parteneriat cu asociația New Strategy Center, se adresează inovatorilor români, din țară și din străinătate, care sunt invitați să-și prezinte inovațiile sub formă de prototipuri funcționale în următoarele 3 domenii: Securitatea informației, Inteligență artificială și Interfața om-mașină.Concursul are ca obiective strategice: încurajarea proiectelor de inovare privată și academică prin valorificarea rezultatelor în România, creșterea gradului de transfer a inovării din domeniile privat și academic către securitatea națională, încurajarea talentului inovator prin oferirea de oportunități în România și creșterea gradului de adaptare a inovării private și academice la cerințele securității naționale.