Oraşul gunoaielor şi-al vagabonzilor

Informam opinia publica de urmatoarele mirsavii facute de clanul Constantinescusemaformanga-Mazarebungalow

-1. Dorina Ilea, numita de curind in functia de sef centru zonal mord de catre cei doi satrapi mai sus amintiti, a exercitat si continua sa exercite actiuni de TERORIZARE asupra unui numar foarte mare de familii: cei care au intirziat DOAR 1-2 ZILE (!!!) sa plateasca factura de apa in aprilie au primit amenintarea nerusinata, abjecta si nebuna ca vor fi DEBRANSATI si "repunerea in finctiune a bransamentului va atrage dupa sine plata de catre beneficiar a tuturor locrarilor, inclusiv cele pentru suspendarea bransamentului". Aceasta ACTIUNE ABJECTA se realizeaza in conditiile in care APA IN JUDETUL CONSTANTA ESTE DE APROAPE TREI ORI MAI SCUMPA DECIT IN ALTE JUDETE, IN MOD TOTAL NEJUSTIFICAT!!! -2.Locuitorii din zona Ovidiu nu ar trebui sa plateasca apa de canalizare catre RAJA ci catre Primaria Ovidiu deoarece Primaria Ovidiu a facut canalizarile! In afara de asta, PRETUL APEI DE CANALIZARE IN TOT JUDETUL ESTE APROAPE CIT PRETUL APEI POTABILE ceea ce este strigator la cer; inca si mai rau, CANTITATEA APEI DE CANALIZARE TRECUTA IN FACTURA ESTE EGALA CU CANTITATEA APEI POTABILE ceea ce se numeste TILHARIE PE FATA! Spre sfirsitul lunii aprilie Dorina Ilea s-a agitat sa faca cadastru pentru conductele de canalizare din Ovidiu pentru a le trece in mod ILEGAL (!!!) in patrimoniul RAJA. Evident ca cei doi satrapi mai sus amintiti nici nu au luat in calcul sa puna in functia de sef centru zonal nord o persoana corecta (de ex Mociu C, etc.); ei au pus o hoata pentru ca doar in acest fel ei vor putea sa faca ce stiu mai bine: sa tilhareasca populatia.