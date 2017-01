Opt ani în spatele gratiilor pentru proxenetism

Magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea lui Mihai Munteanu la o pedeapsă de opt ani de închisoare, iar complicele lui, Ionica Cojocaru, la trei ani de detenție, pentru comiterea infracțiunii de proxenetism. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la Tribunalul Constanța. Cei doi erau monitorizați de anchetatori de mai multă vreme, iar un ofițer sub acoperire s-a înțeles, în vara acestui an, cu cei doi proxeneți să îi facă rost de două tinere prostituate, minore. Târgul a fost încheiat, iar pentru cele două fete investigatorul sub acoperire a plătit 800 de lei. Banii au ajuns la proxeneți, care își aveau „cartierul general” pe strada Olteniei, din Constanța, printr-o terță persoană. Polițiștii, alături de luptătorii DIAS, au descins la adresa respectivă, unde au găsit banii pe masa proxeneților, iar pe mâinile lor urmele substanței flourescente folosite la marcarea bancnotelor. De asemenea, într-o cameră a unui hotel din Mamaia au fost găsite cele două prostituate minore, dezbrăcate, pregătite să presteze în folosul celor doi proxeneți.