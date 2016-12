Opriţi coşmarul cu maşini bulgăreşti!

4

In Republica Fasole Drogata mizeriile astea cu numere de bulgaria au devenit un cosmar

Aceste mizerabile sicrie pe roti sunt de doua ori periculoase : in al doilea rind pentru ca sunt luate din cimitire de masini la preturi de nimic, curg tablele de pe ele si sunt sicrie ambulante ; in primul rind pentru ca toata pleava umana isi cumpara astfel de mizerii. Boul care are o astfel de mizerie stie sa se umfle in pene si sa spuna “am BMW” (sau altceva) dar nu spune ca e un pericol public si un neispravit. Sunt aproape sigur ca in Republica Drogatului care se scalămbăie in diverse roluri in Mamaia, ca ultima tîrîtura umana ce e, numarul acestor cancere bulgaresti este in medie de doua ori mai mare decit in alte judete. Si in Ovidiu se constata anormalitatea pe toate directiile (acum nu ma refer la mizeriile bulgaresti) datorita unei zdrențe nespalate care a creat grupul infractional Zdreanță Scupra-Fane tiganu-Hanganu. Zdreanța Scupra in efervescenta lui de a face afaceri murdare, uita sa se mai ingrijeasca si de parasută, pentru ca se pare ca si ciorile au inceput sa se dea cu ea. Ăsta da exemplu pentru comunitate. Pe de alta parte, Primaria Ovidiu a fost lasata de izbeliste si tot ce poate fi mai rau se intimpla acolo, de la indolenta si nesimtire pina la excrocherii de tot felul. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale, un om care sa puna ordine in Ovidiu incepind cu o primarie corupta si cu politie așijderea.