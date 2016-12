Opel Astra cu ITP fals, descoperit la Negru Vodă

1

politisti corupti

stiti cum sa intamplat asta?eram in vama cand baiatu intra cu masina in tara un vames roman ii cere documentele era in stare de ebrietate (fiind chiar sefu de tura )si ia cerut baiatului de o fiola de vin sa "mearga bine" dupa spusele domnului politai,apoi a vazut ca na primit nimic ia luat toate actele la verificat,si probabil ca omul a cumparat masina de pe la parcuri (am luat si eu de 2 ori teapa de la parc cu cartea verde falsa si cu un itp)si uitati domnilor ca asta este Romania,oameni ai legi iritati si in stare de ebrietate taraie un om initial nevinovat ca nu ia dat si lui 10-20 de lei numai ca pur si simplu trecea frontiera la negru voda de ce oare?