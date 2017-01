Omar Hayssam vrea să-l scoată basma curată pe Tartoussi

Ofițerii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța au avut un aport deosebit în ancheta privind fuga lui Omar Hayssam, cu ajutorul lui Mustafa Tartoussi, prin portul Constanța. De departe, însă, cea mai complexă declarație, care îl acuză pe sirian, este cea a vărului lui Tartoussi, care a fost comandant pe nava Iman T în momentul în care Omar Hayssam a fost scos din România. Procurorii DIICOT au reținut, în rechizitoriu, pe baza unui raport de analiză al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, că urcarea la bordul unei nave comerciale acostată în porturile Constanța și Constanța Sud poate fi efectuată de orice persoană cât de cât familiarizată cu traficul portuar. „Intrarea în port este accesibilă oricărei persoane fără a fi necesară justificarea acesteia. Urcarea la bordul oricărei nave comerciale se poate face cu ușurință cu acceptul comandantului acesteia, când există o înțelegere anterioară și complicitatea acestuia. Navele comerciale dispun de numeroase locuri, unde pot fi ascunse persoane, fără a putea fi descoperite la controlul autorităților portuare. Deși în responsabilitatea fiecărui membru de echipaj este stabilită activitatea de verificare a spațiilor în care își desfășoară activitatea și locuiesc, acestea se rezumă la prevenirea prezenței și descoperirea călătorilor clandestini, nu și a celor introduși cu bună știință pe navă”, se arată în rechizitoriul DIICOT. Anchetatorii au mai stabilit că porțile de acces în port nu sunt dotate cu camere de luat vederi, accesul în danele portuare este limitat doar cu o barieră la intrare, acesta fiind singurul mod în care se asigură securitatea danelor. Cu alte cuvinte, orice persoană care are prieten un comandant de vas și ceva relații la frontieră, cum este cazul lui Tartoussi, poate pleca nestingherit din țară. Mai mult, oamenii legii au ținut cont la întocmirea rechizitoriului și de declarația unui martor sub acoperire, care spune că sirianul Tartoussi a mai scos și alte persoane din țară. Omar Hayssam vrea să-i ducă pe anchetatori pe o pistă falsă Potrivit transcrierilor unor convorbiri desecretizate, în dosarul în care Mustafa Tartoussi este acuzat că l-a ajutat pe sirian să fugă, omul de afaceri Omar Hayssam i-a spus procurorului Ciprian Nastasiu, la telefon, că nu a părăsit România cu o navă, ci la bordul unui avion, cu un „pașaport valabil românesc”. Declarațiile sirianului, în contextul în care cei doi știau că sunt interceptați, denotă mai degrabă dorința lui Omar Hayssam de a-l face scăpat pe Mustafa Tartoussi de procesul cu care s-a pricopsit, după fuga lui din țară. Și asta mai ales în condițiile în care procurorii au reușit, cel puțin până acum, să demonstreze că Tartoussi este cel care l-a ajutat pe sirian să fugă. Cu toate acestea, de departe cea mai complexă declarație aparține chiar vărului lui Mustafa Tartoussi, care, practic, „îl dă în primire” pe acesta și povestește cum l-a scos pe Omar Hayssam din țară. Din datele anchetatorilor reiese că în noaptea de 29 spre 30 iunie 2006, Mustafa Tartoussi l-a preluat pe Omar Hayssam, care venise la Constanța, și s-au deplasat împreună la vasul Iman T. Anchetatorii susțin că acest fapt a fost posibil doar cu știința comandantului navei, Tartoussi Yousef, văr primar cu inculpatul. De altfel, în declarația lui Tartoussi Yousef, dată în fața autorităților judiciare libaneze, la data de 18 octombrie 2007, în urma solicitării de comisie rogatorie internațională formulată de autoritățile române, acesta confirmă plecarea conspirată a lui Omar Hayssam din România la bordul navei Iman T, în baza unui plan executat și supravegheat de către inculpatul Mustafa Tartoussi. Mai mult, în declarația aceleiași persoane se arată că inculpatul Omar Hayssam a fost ascuns în interiorul navei în una din cabinele marinarilor ce lucrau la bord. La momentul ajungerii navei Iman T în portul Alexandria - Egipt, preluarea lui Omar Hayssam a fost efectuată de persoane de încredere ale lui Mustafa Tartoussi, evitându-se controlul autorităților de frontieră. Din cercetări a reieșit că, la nivelul portului Alexandria, agentul maritim al navei a fost „Agenția de Transport Horus”, firmă aflată sub controlul inculpatului Tartoussi și reprezentată, scriptic, de o altă persoană. În ziua de 18 iulie 2006, nava Iman T a ajuns în portul Tartous - Siria, loc în care Omar Hayssam și Tartousi Yousef au coborât, iar la bordul navei a urcat un alt comandant. După această călătorie, Tartoussi Yousef, vărul inculpatului Tartoussi Mustafa, nu a mai efectuat nici o călătorie maritimă la bordul navelor agenturate de inculpat și nu a mai intrat pe teritoriul României.