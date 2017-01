Şomajul loveşte în Poliţie

Șomajul lovește în Poliție

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul a aprobat, luni, un proiect de lege care prevede concedierea a 18.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (MAI) în 2011. Actul normativ a fost transmis Parlamentului spre dezbatere în procedură de urgență. Între timp, ministerul elaborează normele de aplicare a legii. Poliția Română se confruntă, în prezent, cu o criză de personal, așa că acest proiect de lege care vizează trimiterea acasă a mii de angajați, nu pică tocmai bine. Spre exemplu, numai la nivelul județului Constanța, șefii de posturi din diferite comune sau localități s-au plâns, neoficial, ce e drept, de numărul mic al agenților de poliție. Nu de puține ori s-a întâmplat ca oamenii legii să fie chemați într-un loc pentru a liniști sau a rezolva anu-mite conflicte, iar în același timp, altcineva să solicite ajutor, către același post de poliție. Soluția? Așteptați până se rezolvă „dincolo”, iar apoi vin și la dumneavoastră. Primii polițiști vizați: cei cu dosare penale! Potrivit declarației șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, comisarul șef Dumitru Catană, numai în Constanța vor fi concediați aproximativ 1.900 de polițiști, după criterii care țin de implicarea în fapte cu caracter penal, analiza antecedentelor disciplinare, comportamentul necorespunzător cerințelor de etică și deontologie profesională etc. Șeful Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, comisar șef Cornel Tănase, opinează că disponibilizările nu vor viza, în mod direct, Transporturile ci, cel mai probabil, Poliția de Frontieră. Cei de la Poliția Rutieră din Constanța se confruntă cu aceeași problemă. Conform precizărilor făcute de șeful Biroului Accidente, comisarul Tudorel Dogaru, întrucât numărul agenților de circulație este foarte mic, din circa 10.000 de mașini cu numere bulgărești, doar 4.000 sunt luate în evidență… și asta pentru că nu există polițiști în trafic care să-i oprească. Potrivit acestuia, în prezent, Poliția Rutieră Constanța include doar 129 de persoane, însă necesarul ar fi de cel puțin 200. De anul trecut și până acum, evident, că nu s-au mai făcut angajări, iar numărul locurilor vacante a rămas la zece. Polițiștii vor să plece în străinătate Referitor la proiectul aprobat, luni, de Executiv, i-am întrebat pe câțiva polițiști din județ, în cazul în care disponibilizările i-ar viza în mod direct, ce alternative au. Răspunsurile nu cred ca ar mai mira pe cineva. Întrucât le e greu să o ia, practic, de la zero în alt domeniu, majoritatea optează pentru plecarea în străinătate. Potrivit unor surse oficiale, bugetul MAI pentru acest an este de aproximativ 1,7 miliarde de euro, adică 1,38% din PIB, și prevede disponibilizarea a 18.000 de angajați în 2011. Acest lucru se va realiza în două etape. În prima parte a anului, vor fi trimiși în șomaj aproximativ 8.000 de angajați, numărul de salariați ai MAI ajungând astfel la aproximativ 141.000. În cea de-a doua jumătate din 2011, alte 10.000 de persoane din structurile de ordine publică vor fi disponibilizate, pentru a se face economii la cheltuielile de personal. Conform reprezentanților MAI, persoanele vizate de aplicarea măsurilor de reorganizare vor beneficia de măsuri active de protecție. Acestea au ca scop combaterea șomajului și sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea angajării. Corina BAGIE