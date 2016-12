OM DE AFACERI din Constanţa, TRIMIS ÎN JUDECATĂ DE DNA pentru ŞANTAJ

1

Parole,parole,parole

Se platesc polite mai vechi, probabil fata de domnul Gen. Turtoi Gheorghe fost Comandant al Jandarmeriei Constanta , tatal lui Claudiu Turtoi, chiriasul in cauza dvs. Asa sunt strainii, vin cu cativa dolari,deschid firma, fac evaziune fiscala, dau faliment si pleaca full de bani in tara lor. Fimele merg pe pierderi mari, e saracie mare in Romania si legislatie imbarligata sa nu poti castiga mai nimic, ba, dinpotriva, sa mergi in pierdere. Pe pariu ca,cetateanul strain, ori e arab, ori turc, numai ei fac asa ceva !!!