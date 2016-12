Ofiţerii de la Crimă Organizată, puşi în libertate

Acuzați că au bătut un investigator sub acoperire

Ofițerii de la Crimă Organizată, puși în libertate

Ofițerii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Bogdan Mircea Teodorescu și Vlad Ștefan Zaharia, acuzați că ar fi bătut un agent sub acoperire, au fost puși în libertate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia este definitivă.Reamintim că la începutul lunii mai, Direcția Generală Anticorupție (DGA) a infiltrat un ofițer sub acoperire, acesta având sarcina de a vinde etnobotanice celor trei polițiști și de a le cumpăra protecția. Ofițerii de la BCCO Constanța l-au condus pe investigatorul sub acoperire într-un spațiu închis, unde l-au bătut crunt, chiar după ce acesta și-a dezvăluit identitatea. După ce și-a revenit din punct de vedere medical, investigatorul sub acoperire a depus o plângere la Parchet împotriva ofițerilor de la BCCO Constanța. Aceștia au fost ridicați de procurorii Parchetului General și arestați a doua zi pentru tortură, lipsire de libertate și abuz în serviciu.