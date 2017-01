"Şoferul s-a dat jos şi a lovit-o peste faţă, a bruscat-o, i-a rupt maieul şi a agresat-o verbal". VIDEO REVOLTĂTOR!

"Șoferul s-a dat jos și a lovit-o peste față, a bruscat-o, i-a rupt maieul și a agresat-o verbal". VIDEO REVOLTĂTOR!

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Acuzații grave la adresa fostului vicepreședinte al PNL Bistrița Năsăud. Acesta ar fi bruscat o femeie pe o stradă din oraș. Mai multe poze care demonstrează acest lucru au fost postate de soțul victimei pe Facebook. Politicianul susține, însă, că femeia ar fi fost cea agresivă și el doar a vrut să o ducă la poliție, după ce i-ar fi lovit mașina. În urma scandalului, bărbatul a fost exclus din PNL, potrivit unui comunicat trimis de PNL Bistrița-Năsăud.Incidentul s-a petrecut, în data de 14 iunie. Potrivit soțului femeii agresate, aceasta s-ar fi angajat în traversarea străzii pe zebră, legal, pe culoarea verde a semaforului. Atunci politicianul liberal a venit în viteză cu mașina. Femeia speriată a lovit cu piciorul autoturismul. Șoferul a înjurat-o și fiecare și-ar fi continuat drumul. Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Soțul femeiii susține că la o altă trecere de pietoni, același autoturism ar fi oprit chiar pe zebră iar de aici lucrurile au luat o întorsătură urâtă.“Șoferul s-a dat jos și a lovit-o pe soția mea peste față, a bruscat-o, i-a rupt maieul și a agresat-o verbal [….] a încercat să o oblige pe soția mea să se urce în mașina lui, însă soția mea s-a opus și a încercat să sune Poliția, apelând numărul de urgență 112 când a văzut că nu reușește să își ducă planul la bun sfârșit și totodată că existau martori, […] s-a urcat în mașină și a demarat în trombă.“Vicepreședintele PNL Bistrița Năsăud are, însă, o altă variantă.Vicepreședinte PNL Bistrița: Semaforul pentru mașini era verede în momentul în care eu am ajuns la trecerea de pietoni. Doamna a inceput sa traverseze , s-a intors inspre mine, m-a înjurat. Eu nu am zis nimis, nu am deschis nici geamurile. Eu i-am arătat obrazul pentru injurii , s-a întors înapoi, a alergat după mașină și mi-a lovit aripa din spate cu piciorul. Am revenit inapoi pe sensul celălalt de mers. Și am luat-o putin de mâna si de asta sa mergem la politie".Unul dintre martori a fotografiat scenele, iar soțul femeii le-a postat pe facebook. Femeia a făcut plângere la poliție. La fel și politicianul care susține că femeia i-a cauzat un prejudiciu moral și material.sursa: realitatea.net