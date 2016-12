Şoferul care şi-a lăsat victima pradă animalelor, sergent la Poliţia Militară

3

Pt.Admirator

Domnule Admirator,daca ai trece mai frecvent pe acel drum,ai sti ca exista si animale salbative.Trec zilnic pe acel drum,iar in afara de zecile de caini ce bantuie acele dealuri,nu exista saptamana sa nu vad vulpi.Iar despre sarmana victima,am trecut pe acolo la putin timp dupa venirea politiei,si am vazut si eu scalpul devorat de animale.Daca ai fi urmarit cu atentie cazul,atat in pziare cat si la televizor,s-a spus ca, in urma necropsiei s-a stabilit ca omul a murit din cauza impactului violent,si nu din cauza animalelor,care doar l-au devorat.Iar referitor la vanatori,sa sti ca ei nu cutreiera dealurile in sir indian.De sofer,pot sa spun doar ca este un mare fraier.Si-a agravat situatia foarte mult.Dupa accident daca suna la 112,si nu fugea de la locul accidentului,poate scapa cu suspendare.Asa,are multe in carca.